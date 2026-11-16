Morón aboga por garantizar para todo el mundo el bienestar y la salud pública

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La cabeza de lista del PSC por Lleida, Cristina Morón, afirmó ayer que “cuando hablamos de garantizar el bienestar y la salud pública, vamos más allá de la sanidad, hablamos de poner al alcance de todos los servicios y los derechos que la garanticen”. Especificó que “hablamos de cosas tan básicas y que a menudo nos pasan desapercibidas como disponer de agua de calidad, respirar un aire que no esté contaminado, poder practicar actividades físicas, disponer de una buena alimentación..., y también de factores como tener trabajos y sueldos dignos y acceso a la educación pública”. Morón participó en la carrera 5k de la Viding Ekke Mitja de Lleida, mostrando también su compromiso personal con la promoción del deporte y los hábitos de vida saludables en la ciudad.

La candidata del PSC advirtió que “cada voto socialista tiene una garantía muy clara; la aplicación, como se ha hecho en los últimos años, de todas las medidas que garanticen este bienestar y salud públicas, como la garantía de un Ingreso Mínimo Vital para aquellas familias que sufren más dificultades”. Morón recordó que “en las tierras de Lleida, este ingreso de 733 euros individual de media y de más de 1.170 euros para una familia, ha llegado a más de 24.000 personas”.