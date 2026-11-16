Trump culpa a la “herencia” de Biden del caos aéreo

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El presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó ayer a su antecesor, Joe Biden, por el “desastre” de la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos. “La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido”, afirmó Trump en un mensaje publicado en redes sociales. “Tenemos un plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido! La FAA está haciendo un gran trabajo y está lista”, añadió. En una publicación posterior, Trump puso el foco en el Congreso e hizo hincapié en la necesidad de que autorice los fondos “que tanto se necesitan” para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo. El mandatario aseguró que, con la financiación necesaria, su Administración podría desatollar el proyecto “de forma rápida y eficiente” hasta convertirlo en “el mejor sistema del mundo”.

Trump incidió en la antigüedad de las infraestructuras actuales y criticó que buena parte de la red de control aéreo lleva medio siglo en funcionamiento. En este sentido, volvió a cargar contra el Gobierno de Biden, al que responsabilizó de los retrasos en la renovación de estas infraestructuras. Por su parte, el secretario de Transportes de EEUU, Sean Duffy, planteó en la misma línea que necesitan la financiación para poner en marcha una red de comunicación más moderna después de las “décadas de negligencia” de la red de la empresa L3Harris. Duffy reconoció que aún “tenemos que averiguar lo que pasó” y, ante la posibilidad de pedir disculpas, dijo que “no puedo disculparme por algo que nos viene dado”. Las autoridades de Estados Unidos divulgaron el sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues en la víspera, que sigue causando caos en los aeropuertos.