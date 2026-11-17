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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, condicionó ayer el apoyo a un Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y la presencia de su espacio en dicho Ejecutivo a la aprobación de un primer decreto sobre vivienda que estabilice contratos y baje los precios del alquiler. También ha reclamado a los socialistas que deben entender que luchar contra la extrema derecha tiene que ser “valiente” y “enfrentarse a los fondos buitres de una vez por todas” para hacer efectivo, sin “excusas”, el derecho a la vivienda. Colau hizo estas afirmaciones en un acto en Madrid que contó con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, el mismo día que anunció que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, la candidata de Front Ampli por Lleida, Montse Cortasa, dijo que en su programa “hemos puesto mucho émfasis a las políticas orientadas a defender las explotaciones familiares y la agricultura responsable”.