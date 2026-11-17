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Un amplio dispositivo de Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana, bomberos y servicios sociales y de limpieza participaron a primera hora de ayer en el desalojo de las personas que aún permanecían en la acampada por la vivienda que ocupaba la plaza Catalunya de Barcelona desde hace más de mes y medio.

“Era una situación que se tenía que reconducir, urgía la recuperación del espacio público”, aseguró ayer el tercer teniente de alcaldía y responsable del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del consistorio, Albert Batlle, que dijo asimismo que “no hacen falta justificaciones de por qué era necesario recuperar la plaza Catalunya”.

En el momento del desalojo, en la acampada permanecían un total de 295 personas, muchas de ellas ‘sintecho’ que buscaban refugio nocturno en plaza Catalunya y que, tras el desalojo, se dirigieron a otros puntos de la ciudad, como la playa de la Barceloneta.

Los acampados se quejaron de que el desalojo se produjo sin ninguna mediación con el ayuntamiento y sin aviso previo.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que el desalojo de los acampados se llevó a cabo para garantizar “la normalidad, la convivencia, la seguridad y la salubridad” en el centro de la ciudad.

Defendió, asimismo, que la actuación respondía a la evolución de la situación en la plaza y a la voluntad de evitar “riesgos mayores” para las personas y para la salud pública. Sobre posibles nuevas acampadas en el centro de la capital catalana, aseguró que la Guardia Urbana realizará un seguimiento “muy esmerado”.

La portavoz de Barcelona en Comú en el ayuntamiento, Carolina Recio, criticó el desalojo y reprochó a Collboni que haya dado a la protesta “la misma respuesta” que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente del grupo de Junts per Barcelona, Jordi Martí, celebró el desalojo de la plaza de Catalunya, pero recriminó que el alcalde “llega tarde, siempre hace tarde”.

En el mismo sentido, el candidato del PP de Catalunya por Barcelona a las elecciones generales, Xavier Garcia Albiol, criticó que el desalojo de la acampada de la plaza Catalunya de Barcelona no se haya hecho antes: “¿Por qué hemos tenido que esperar tres meses?” se preguntó el alcalde de Badalona.