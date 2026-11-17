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Isidre Gavín, cabeza de lista de Junts en Lleida, asistió ayer a un acto en El Palau d'Anglesola con el eurodiputado Toni Comín, en su primera visita a Lleida tras nueve años de exilio. Reivindicaron “el papel determinante de Junts en la negociación de la ley de amnistía”. Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, denunció el “daño inmenso” que, a su parecer, está haciendo “la izquierda lerrouxista de Catalunya” a “una de las vigas maestras del catalanismo”.