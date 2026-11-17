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Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil desplegaron ayer un dispositivo policial preventivo en las principales estaciones de Barcelona después de que una persona alertara de la posible presencia en Manresa de El Ruso. Se trata del presunto autor del homicidio de un agente de la Policía Nacional y de un perro de la Unidad Canina, así como de haber causado heridas graves a otro policía, miembro de los Tedax, la semana pasada en Oviedo. Los Mossos informaron que a las 11:22 horas se recibió un aviso sobre dos trenes procedentes de Manresa y con destino a Montcada i Reixac en los que podría viajar el sospechoso. Ante esta alerta, la Guardia Civil detuvo el primer convoy y la policía catalana hizo lo mismo con el segundo. Una vez finalizadas todas las comprobaciones, se permitió reanudar la marcha alrededor de las 13:30 horas.