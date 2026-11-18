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La esposa del líder de Vox, Santiago Abascal, Lidia Bedman, es beneficiaria del bono social térmico, la ayuda pensada para que las familias vulnerables puedan hacer frente al recibo de la calefacción, según publicó ayer el portal Infolibre. Según este medio, Bedman percibió en mayo un cheque de 210 euros correspondiente a la ayuda del año 2025. Una ayuda que fue reconocida por el propio Abascal y que, en declaraciones a los medios en Lanzarote, justificó alegando que bajo su techo viven sus cinco hijos, lo que convierte a su unidad familiar en “numerosa especial” y avanzó que no renunciarán a las ayudas previstas porque “son de justicia”. De hecho, recordó que el programa electoral de Vox recoge un “aumento” de estas ayudas y hacerlas “extensibles” al resto de las familias. En concreto, el programa de Vox plantea que “todos los beneficios que ahora existen a las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo”.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, criticó a Abascal por cobrar ayudas públicas. “Llama paguita al SMI y hoy nos enteramos de que su familia disfruta del bono social térmico, no es que sea facha es que es pura fachada”, dijo Sánchez.