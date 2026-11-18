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La número 2 del PSC al Congreso por Barcelona, Eva Granados, defendió ayer destinar el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) a la salud. Una propuesta que lanzó en un acto en l'Hospitalet de Llobregat en que el PSC reclamó que la salud de los ciudadanos “no pase por una cuestión ideológica, ni de su código postal, ni de su situación económica, origen o sexo”. También contrapuso el modelo socialista en este ámbito con el de la derecha y la extrema derecha, a la que acusó de entender “la sanidad como un negocio” y a los pacientes “como unos clientes”. Granados se comprometió a que, además de incrementar el gasto en salud, trabajarán “para eliminar las listas de espera”. La número 2 del PSC también dijo que su cabeza de lista al Congreso, Jordi Hereu, no pudo asistir al mitin porque debía acudir al consejo de ministros del Gobierno central que, entre otras cuestiones, aprobó la subida del salario mínimo interprofesional y de los funcionarios. Sobre esta cuestión, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, defendió desde Albacete que con esta subida salarial han “blindado” el poder adquisitivo de 15 millones de ciudadanos. Por otro lado, el PSC publicó ayer un manifiesto en el que la formación defiende llevar a cabo una reforma de la Constitución para “consolidar la orientación federal” del Estado. También defiende una financiación singular para Catalunya “que sea justa y respete la ordinalidad” y “culminar” el traspaso de Rodalies si después de las elecciones gobiernan.