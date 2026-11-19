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La Audiencia Nacional inició ayer el juicio contra 17 acusados de pactar ofertas en adjudicaciones de obra pública por parte de la antigua GISA –actual Infraestructures de Catalunya–, y otras empresas públicas. Los principales acusados son Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, máximos dirigentes de GISA desde 2011, con el Govern de CiU, y dos dirigentes de la patronal de consultorías de ingeniería, Asinca. También están acusados 13 empresarios que habrían participado en el cártel llamado Núria Bofill, que habría afectado al menos a 9 obras entre 2011 y 2015 en Barcelona, Tarragona y Girona. El Ministerio Público pide hasta cerca de nueve años de cárcel para los principales dirigentes por prevaricación, organización criminal y fraude. Este caso deriva de las primeras investigaciones de las supuestas comisiones del 3% que Convergència habría cobrado de empresarios, pero en esta pieza el partido no está acusado al no haber indicios. El primero en declarar fue el guardia civil encargado de la investigación, que confirmó el amaño de algunos contratos para el cártel y afirmó que el extesorero convergente Andreu Viloca decidía las adjudicaciones, que después ejecutaban Quer y Rosell.