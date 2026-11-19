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Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, abogaron ayer por un “orden multipolar más justo” en el que sus países “asuman los deberes que corresponden a las superpotencias”, en vísperas de la primera cumbre a tres que celebrarán con el estadounidense Donald Trump. Xi y Putin se reunieron en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra estos días en Shenzhen, en el sureste de China, en un encuentro que volvió a evidenciar la sintonía entre Pekín y Moscú, cuyos lazos estratégicos se han estrechado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Para el líder chino, la relación de su país con Rusia “ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios”, y por ello apostó porque ambas potencias nucleares “profundicen la cooperación integral” y “asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las potencias”. “Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectados por los cambios a corto plazo en la situación mundial”, recalcó Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

Putin, por su parte, destacó que Moscú y Pekín están adoptando un “enfoque constructivo” para construir un “orden multipolar más justo”, en medio de un “clima geopolítico difícil”. “La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva”, aseguró Putin, de acuerdo a la prensa rusa. “Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos”, agregó.

La cita, que constituyó el cuarto encuentro presencial entre Xi Jinping y Vladímir Putin este año, tuvo lugar poco después de una intervención del líder ruso ante empresarios y líderes políticos de la APEC en la que relativizó el impacto de las sanciones internacionales contra su país.

Inédita trilateral

La inédita trilateral entre Xi, Putin y Trump, sugerida en primer lugar por el Kremlin y confirmada después por todas las partes, China en último lugar, se desarrollará en el complejo Kylin Villa, a los pies de la montaña homónima y lugar por el que el padre de Xi Jinping paseaba durante sus últimos años.