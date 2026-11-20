Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros defendió ayer que firmó los decretos para pagar las facturas de los servicios de Inipro porque no quería “incurrir en un enriquecimiento injusto” por parte de la administración. Así lo dijo durante su declaración en la Audiencia de Tarragona, que juzga una supuesta trama de corrupción vinculada al Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) de Tarragona y a la empresa Iniciatives i Programes SL (Inipro). La compañía fue contratada por la entidad para llevar a cabo un proyecto destinado a favorecer la integración de las personas recién llegadas a Tarragona, pero según la Fiscalía se contrataron militantes del PSC para hacer ciberactivismo en favor del partido.

Ballesteros aseguró que firmó los decretos dado que el secretario general de la formación le avisó que “no tenía más remedio, si no quería prevaricar”, pero negó haber planificado con el resto de acusados la contratación de Inipro. Además, afirmó que no conocía el caso hasta que estalló y que desconocía que el contrato era improrrogable.

Por su parte, Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete de Ballesteros, declaró que los correos que lo relacionan con el caso están “cortados” y manipulados y negó su participación en la trama.