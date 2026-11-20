Minuto de silencio frente al ayuntamiento de Parla por el crimen. - AYUNTAMIENTO DE PARLA/X

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La Policía Nacional detuvo ayer a un hombre de 62 años que el miércoles por la noche mató a su pareja a puñaladas en su domicilio en la localidad madrileña de Parla y luego llamó a las autoridades para entregarse en la propia vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.10 horas en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe de Parla, hasta donde acudieron agentes de Policía tras recibir la llamada de un hombre avisando de los hechos, según informaron ayer fuentes policiales.

Una vez en la zona, los agentes encontraron al hombre esperando en la vía pública a la llegada de los efectivos, a los que acompañó al interior de la casa.

Allí se encontraron a una mujer de 47 años tendida en el suelo con heridas incisas en cuello y en cara producidas por arma blanca.

En ese momento, los agentes solicitaron la participación de sanitarios del Summa 112, que cuando llegaron tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes detuvieron al hombre, de origen extranjero, pero nacionalizado, por un delito de homicidio.

Además, un equipo de psicólogos del 112 se desplazó hasta el lugar de los hechos para atender al hijo de la víctima, según agregaron las fuentes consultadas.

El detenido no contaba con antecedentes penales ni con denuncias previas por violencia machista, según explicaron fuentes próximas a la investigación.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, trasladó el “dolor” de toda la ciudad por el asesinato machista de la vecina víctima presuntamente de su pareja, y llamó a no caer en la “indiferencia” ante la violencia contra las mujeres.

La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos de este asesinato, según informó en su cuenta en X. En caso de confirmarse, se elevaría a 46 el número de víctimas mortales por esta causa en lo que va de año, y a 1.386 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.