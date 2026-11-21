Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cabeza de lista del PSC al Congreso por Lleida, Cristina Morón, aseguró ayer que “el 29 de noviembre están en riesgo muchos de nuestros derechos y también la economía agraria y ganadera”, y puso como ejemplo los avances para modernizar el Canal d’Urgell y garantizar el riego y el aprovechamiento de los recursos. Morón remarcó que “cada vez habrá más emergencias climáticas y la manera de afrontarlas es muy diferente con gobiernos progresistas que con gobiernos de derechas”.

Morón, además, recordó que la Generalitat ya está afrontando el reto del relevo generacional en el campo con ayudas y proyectos para facilitar la incorporación de los jóvenes al sector primario, y señaló que Gobierno del PSOE “ha preparado 17.000 fincas públicas para facilitar el acceso a jóvenes agricultores”.