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Dos misiles de crucero rusos y un dron a reacción cayeron ayer en territorio polaco, según confirmó en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien calificó el episodio de “otra provocación” de Moscú. Los artefactos formaban parte de un ataque masivo contra varios objetivos en Ucrania poco después de que el presidente Vladímir Putin advirtiera de consecuencias “dolorosas” por ataques ucranianos al puente de Crimea.

El ministro polaco anunció, además, que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia. Precisó que uno de los proyectiles, un misil de crucero Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, en el distrito de Biłgoraj (voivodato de Lublin). El segundo impacto se registró en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia, mientras que el dron a reacción cayó en Mołodycz, todos ellos a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana.

Desde diciembre de 2022, se han producido otras tres incursiones de proyectiles o drones rusos en el espacio aéreo polaco: en ese mes, un misil caído en Przewodów causó dos muertos, mientras que en julio de 2026, otro misil ruso cayó en Polonia. En septiembre de 2025, varios drones rusos entraron en Polonia y algunos acabaron impactando en tierra.

Gobiernos y dirigentes de varios países europeos expresaron su rechazo a la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia.

Según avance provisional hecho por las autoridades ucranianas, al menos ocho personas murieron en el conjunto del país en este nuevo ataque masivo contra la retaguardia ucraniana en el que las fuerzas rusas emplearon cerca de un centenar de misiles y numerosos drones. Según Ucrania, el ataque ruso provocó daños en infraestructuras industriales y residenciales de las regiones de Kyiv, Mikoláyiv, Odesa y Cherníguiv.

Por otra parte, Ucrania podrá abrir los dos bloques de capítulos que le quedaban por iniciar a negociar antes de que acabe el año para su entrada en la UE, después de que Hungría haya levantado el veto que venía manteniendo desde hace meses. El acercamiento dentre ambos países se produce tras la marcha de Víktor Orbán como primer ministro húngaro, y se vio reflejado el mes pasado en un acuerdo para sentar las bases de unas nuevas “relaciones políticas y económicas” después del pacto para proteger a la minoría húngara en territorio ucraniano.