Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso, afirmó ayer en Bellpuig que solo ERC tiene la capacidad de someter al PSOE cuando deban defenderse aquellos intereses que pueden ser incómodos para España pero necesarios para Catalunya. “Lo hicimos con los indultos, la amnistía, la financiación singular y lo seguiremos haciendo para avanzar en el reconocimiento de todos nuestros derechos, y para defender nuestra lengua y el derecho a la autodeterminación”, destacó. Tardà también advirtió de las consecuencias que podría comportar un eventual gobierno del PP y Vox para Catalunya, la lengua catalana, la cultura y los derechos y las libertades democráticas. El mitin de ERC coincidió con el 51 aniversario de la muerte de Franco, cuando, según republicanos, “se murió el perro, pero no la rabia”.