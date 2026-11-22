Lo primero que pasa cuando un medio de comunicación publica sus sondeos electorales es que redes sociales tan limpias y agradables como X –la antigua Twitter–, se llenan de comentarios de los haters habituales. La tónica general es que casi nunca gusta a nadie, y que nunca se aciertan los resultados. Aquí hay un par de cosas que se pueden valorar. La primera es que SEGRE encarga el sondeo a una empresa especializada. La segunda es que los días siguientes, igual nosotros como SEGRE deberíamos hacer el ejercicio –que no hacemos– de ver si la acertamos o no. Hoy lo voy a hacer con carácter retroactivo y respecto a las elecciones del 23 de julio del año 2023.

Al lío y por partidos. En el sondeo de SEGRE dijimos que el PSC-PSOE tendría un abanico de 1-2 escaños, y un porcentaje de votos del 29,8%. El resultado fue que ganó con dos escaños y consiguió un porcentaje de voto del 29,45%. No es por nada, pero la clavamos. Vamos a ERC, segunda fuerza en el 2023. La encuesta le daba un escaño y el 22% de los votos, y en las elecciones logró un escaño y el 19% de los votos. Casi. A Junts el sondeo de SEGRE le daba un escaño y el 22% de votos, y finalmente logró el escaño y el 18% de los votos. Cerca.

El único partido que según el sondeo tenía un abanico de entre cero y un escaño con el 11% de votos era el PP. Finalmente el partido conservador, entonces con Dante Pérez al frente, se quedó sin escaño logrando casi el 13% de los votos.

Recapitulando: Sondeo electoral y que “los medios nunca la aciertan”. Valoren ustedes mismos. ¿La acertó, SEGRE? Me atrevería a decir que sí.