CRÓNICA VINTAGE
¿La acertó, la encuesta electoral de SEGRE del año 2023?
Lo primero que pasa cuando un medio de comunicación publica sus sondeos electorales es que redes sociales tan limpias y agradables como X –la antigua Twitter–, se llenan de comentarios de los haters habituales. La tónica general es que casi nunca gusta a nadie, y que nunca se aciertan los resultados. Aquí hay un par de cosas que se pueden valorar. La primera es que SEGRE encarga el sondeo a una empresa especializada. La segunda es que los días siguientes, igual nosotros como SEGRE deberíamos hacer el ejercicio –que no hacemos– de ver si la acertamos o no. Hoy lo voy a hacer con carácter retroactivo y respecto a las elecciones del 23 de julio del año 2023.
Al lío y por partidos. En el sondeo de SEGRE dijimos que el PSC-PSOE tendría un abanico de 1-2 escaños, y un porcentaje de votos del 29,8%. El resultado fue que ganó con dos escaños y consiguió un porcentaje de voto del 29,45%. No es por nada, pero la clavamos. Vamos a ERC, segunda fuerza en el 2023. La encuesta le daba un escaño y el 22% de los votos, y en las elecciones logró un escaño y el 19% de los votos. Casi. A Junts el sondeo de SEGRE le daba un escaño y el 22% de votos, y finalmente logró el escaño y el 18% de los votos. Cerca.
El único partido que según el sondeo tenía un abanico de entre cero y un escaño con el 11% de votos era el PP. Finalmente el partido conservador, entonces con Dante Pérez al frente, se quedó sin escaño logrando casi el 13% de los votos.
Recapitulando: Sondeo electoral y que “los medios nunca la aciertan”. Valoren ustedes mismos. ¿La acertó, SEGRE? Me atrevería a decir que sí.