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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, propuso ayer un recorte de 180.540 millones de euros en el presupuesto del bloque comunitario para el período de 2028-2034, lo que supondría un 10,24 % menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea.

La nueva propuesta establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales –que absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión– como para el Fondo Europeo de Competitividad y de política exterior. Costa calificó su propuesta de “realista” y aseguró que “aborda nuestras nuevas prioridades al tiempo que preserva nuestras políticas ya establecidas; un presupuesto que mantiene las contribuciones nacionales dentro de límites razonables; y que incluye una cesta equilibrada de nuevos recursos propios”.

La nueva versión de las cuentas llega después de la propuesta el pasado mes de octubre por parte de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que este semestre ostenta Irlanda, y que estableció una reducción del 8% en el presupuesto para 2028-2034 respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario.

La propuesta de recorte de Costa no satisfizo ayer a Francia por la falta de garantías para las ayudas a los agricultores ni a Alemania y Suecia, que reclaman una mayor reducción del gasto. Fuentes del Elíseo consideraron que las cuentas que ha presentado Costa “no son suficientes”, especialmente en lo relativo a la PAC y a las garantías para mantener las ayudas a la renta de los agricultores. Por su parte, Alemania considera que las cuentas europeas resultan incompatibles con los esfuerzos de consolidación de las finanzas públicas que afrontan prácticamente todos los Estados miembro.

Ordeig alerta que la CE quiere reducir un 50% los días de pesca El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, alertó que el borrador de la Comisión Europea (CE) sobre cuotas de pesca supone “reducir más del 50%” en los días en que las flotas catalanas podrían salir a trabajar en 2027. Hasta ahora había trascendido el dato para el global de España, que el borrador quiere reducir en un 32 por ciento. Ordeig lo anunció en X, donde dijo que la CE “vuelve a dar la espalda a la flota pesquera del Mediterráneo e incumple los compromisos adquiridos”. Lo consideró “un nuevo ataque al sector, a las comunidades pesqueras y a la soberanía alimentaria”.