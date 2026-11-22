Cena de Navidad del PP de Lleida. El Partido Popular de Lleida celebró el viernes su 35ª Cena de Navidad y acto central de campaña, que reunió a más de 350 personas en el Palau de Margalef. - PP DE LLEIDA

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El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, llamó ayer a su militancia a no tener “ni un minuto de relajación” y “ni una sonrisa de más” y a no fiarse ni de las encuestas, ya que el Partido Socialista y Pedro Sánchez “son más peligrosos” cuando están heridos.

“Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos”, afirmó el líder del PP en un mitin en València, y llamó a los ciudadanos a “multiplicarse por diez” en el último tramo de campaña para lograr la victoria en las urnas el 29N.

Más tarde, desde el municipio canario de La Restinga, el líder de PP avanzó que si gobierna creará un mando único en inmigración para coordinar la respuesta al problema migratorio y cambiará el Código Penal para endurecer la persecución a las mafias que trafican con personas.

Además, prometió reformar la ley del Menor y la ley de Extranjería para devolver a los menores migrantes a sus familias, al tiempo que condicionó los fondos de cooperación al control de la inmigración irregular.

Desde L’Hospitalet del Llobregat, el candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, hizo la misma reflexión al advertir que “el partido” del 29-N “no está ganado”, a pesar del buen ambiente tras el debate entre Sánchez y Núñez Feijóo, añadiendo que el presidente del gobierno español “es capaz de todo”, incluso de “hacer trampas” con el objetivo de “no perder el poder”.

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar avisó que Pedro Sánchez demolerá la Constitución española y concederá el “reconocimiento nacional” a sus socios independentistas si consigue ganar las elecciones del 29N y repetir Gobierno.