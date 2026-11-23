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Las autoridades ucranianas desplegaron ayer un dispositivo de búsqueda y rescate en la localidad de Dimer, en la región de Kiyv, después de que un ataque ruso con drones provocara el derrumbe de parte de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada de este domingo, dejando al menos dos muertos, tres heridos y alrededor de una decena de desaparecidos. Los equipos de emergencia evacuaron en un primer momento a nueve residentes y lograron controlar el incendio ocasionado por el impacto, que también produjo daños en una tienda situada en las inmediaciones del edificio residencial. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia y advirtió de que todavía podría haber personas atrapadas entre los escombros, al tiempo que informó de que otro menor resultó herido en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra viviendas en Zaporiyia.

En paralelo, el mandatario denunció que Rusia ha atacado 20 regiones ucranianas durante esta semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos. Entre estos últimos, aseguró, había un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos norcoreanos.

Los ataques se producen en un contexto de intensificación de las ofensivas rusas con drones y misiles contra Kiev y sus alrededores ante la proximidad del invierno. En el último gran bombardeo sobre la capital, registrado el 20 de noviembre, resultaron dañadas infraestructuras críticas y varios puentes, con un balance de al menos nueve muertos y 30 heridos.

Paralelamente, un carguero ruso, el Sparta II, quedó anclado este sábado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones, que causaron un incendio a bordo, un ataque que Moscú atribuye a Ucrania, al igual que Helsinki, donde apoyan el derecho de los ucranianos a defenderse. Asimismo, el ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus tropas han tomado Sosnovi Bor, una localidad situada en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, tras una operación del grupo de fuerzas Norte.