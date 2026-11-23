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Unos 600 autónomos, según las cifras de Delegación de Gobierno, se manifestaron ayer en Madrid para reclamar “medidas concretas, verificables y eficaces” que mejoren las condiciones de los trabajadores por cuenta propia y “menos burocracia”, como expresó la organización de la protesta. “Este sistema de burocracia se tiene que terminar”, afirmó uno de los portavoces. La marcha la convocó la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos.