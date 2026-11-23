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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes el barómetro de noviembre, coincidiendo con el último día en el que se pueden dar a conocer encuestas electorales. Sitúa al PSOE como primera fuerza con el 34,4% de los votos, 1,1 puntos más que en el barómetro preelectoral de octubre. Son 9,7 puntos más que un PP que obtendría el 24,7% de los sufragios, ocho décimas menos que en el anterior muestra. Vox obtendría el 15,6% de los votos, 2,8 puntos menos que en octubre, de manera que la suma del PP y Vox quedaría en el 40,3%. Por el contrario, el Frente Amplio se recupera y obtendría el 5,7% de los votos, un punto más que en el anterior muestra. ERC y Podemos obtendrían conjuntamente el 2,7% de los votos en todo el Estado, y Junts, el 1%.

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