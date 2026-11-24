El presidente de la sección local de ERC en Almacelles, Francesc Betriu, presentó ayer su dimisión apenas 13 días después de aceptar el cargo, según confirmaron fuentes del partido. Renunció después aparecer en un vídeo que Vox Madrid publicó en sus redes sociales el pasado domingo.

Betriu, ganadero de profesión, aparece en el vídeo acompañado de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, y del candidato del partido en Lleida al Congreso, Rafael Villafranca. Mientras pasean por la granja del jefe local de ERC, este da su opinión sobre la situación del sector ganadero.

Explica que el sector primario se está quedando sin relevo generacional y lamenta la excesiva burocracia y “las trabas” impuestas por Europa. En sus declaraciones no pide el voto para Vox ni se pronuncia a favor de este partido.

Preguntado por este diario por su aparición en un vídeo de Vox, Betriu dijo que “tampoco dije nada extraño, solo que el campo catalán está en la UCI”. Señaló que tiene amistad con el representante de Vox en Almacelles y que este le dijo que “vendría una señora de Madrid por un tema agrario, me pidió si podía explicar cómo estaba la situación del regadío y la ganadería”.

Remarcó que “no quiero dar cancha a Vox, ni mucho menos, solo explicar la situación del campo, yo no vivo de la política y los atendí por educación”. “Estas son las mismas explicaciones que he dado a mis compañeros de ERC y no ha habido ningún problema”, dijo.

Sin embargo, un día después de la publicación del vídeo de Vox Madrid en redes sociales, Betriu presentó su dimisión como líder local de los republicanos, un cargo que asumió el 10 de noviembre.