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Ministros socialistas de los gobiernos de José Luis Rogríguez Zapatero han mostrado públicamente su apoyo al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ante las elecciones generales del próximo domingo. Entre ellos están Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, Ramon Jáuregui, Leire Pajín, Beatriz Corredor, Miguel ÁNgel Moratinos, José Blanco y José Bono. A través de un texto, los firmantes aseguraron que se está “en una encrucijada que marcará el rumbo del país durante generaciones”. Asimismo, los exministros indicaron que no ignoran “los errores que se hayan podido cometer” en el Gobierno de Sánchez, ni menosprecian “las soluciones que puedan parecer insuficientes”. “La extrema derecha puede entrar en el gobierno y reproducir esquemas del pasado que tanto nos han hecho sufrir”, aseveraron. Por su parte, el expresidente Felipe González, tras señalar que votaría en blanco, dijo que si explica por qué no puede votar a la reelección de este Gobierno “perderán millones de votos más” y que no va a pedir que voten a “otros”. Pidió “por favor” que dejen pasar estos días sin tirarle “de la lengua”, asegurando que está “dispuesto” a hacer una conferencia de prensa y a explicar “las mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario”.