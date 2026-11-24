Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Inteligencia Artificial también ha entrado en campaña. La prensa, la televisión, las encuestas y las redes sociales ya han demostrado su capacidad para condicionar el voto de los segmentos de la población más indecisos o menos politizados, pero las elecciones de este domingo son las primeras en que los asistentes de IA también toman un papel protagonista. Su popularidad creciente parece no tocar techo, lo que da a los algoritmos (y a sus dueños) el poder de influir en el voto de un gran número de personas que no dudan en pedirles consejo para decidir qué partido les representa más.

Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Science 4 Insights han estudiado el comportamiento de ChatGPT, Claude, Gemini y Grok a lo largo de este año. A través del análisis de miles de respuestas en enero, octubre y el 12 de noviembre, han constatado que los asistentes suelen evitar recomendar el voto a un partido (en el 85,4% de las respuestas en noviembre), pero el PP supera ahora al PSOE entre las sugerencias directas (19,9% y 16,3% de casos, respectivamente). Grok y ChatGPT son los que más se mojan (en el 44,7% y 25,4% de sus respuestas, respectivamente), mientras que Gemini (1,6%) y Claude (1,2%) se considerarían más neutrales.

“El PSOE era el partido más recomendado en enero, y en octubre vimos un cambio: continuaba siendo el más aconsejado directamente, pero el PP se convertía en líder al analizar preocupaciones específicas de la población. Y ahora, el PP lidera en todos los tipos de recomendaciones”, explica Cristina Aced, coautora del estudio junto con Ferran Lalueza y Víctor Gil.

Aunque la investigación no entra en las causas de este viraje hacia la derecha, los investigadores han observado que “las fuentes de consulta de la IA tienen un peso muy importante, y ha habido cambios: Grok consulta sobre todo medios de comunicación, mientras que ChatGPT se basaba más en páginas oficiales e institucionales hasta octubre, pero en noviembre aparecen por primera vez páginas que incluyen encuestas o verificadores de noticias”, señala Aced. Entre estos dos últimos meses, ChatGPT ha pasado de recomendar el PSOE en el 44,6% de sus sugerencias directas a hacerlo en el 20,9%.

Más que encontrarnos ante la influencia directa de los magnates que controlan cada asistente de IA, Aced opina que “estas herramientas reproducen relaciones que ya existen fuera de la IA: cuando les preguntas por temas sociales o de igualdad, suelen recomendar a partidos progresistas, pero si tocas aspectos de seguridad o inmigración, se van claramente hacia el arco más conservador”.

Los tres investigadores “creemos que, más que condicionar el propio algoritmo, se están condicionando las fuentes consultadas”, añade la investigadora. En este sentido, señala que “nos pareció curioso que la tendencia más conservadora que estamos viendo en muchas piezas informativas se está percibiendo ahora en las respuestas de la IA”.

Otra sorpresa para los investigadores ha sido que “Grok y ChatCGT empezaban sus respuestas con un aviso de imparcialidad en el 87% de las consultas en octubre, pero este mes en el 77%”, explica la investigadora, que destaca que “aunque hacen estas advertencias de neutralidad, en las mismas respuestas incluyen recomendaciones”. Asimismo, el análisis demuestra cierta tendencia a recomendar partidos regionalistas cuando las consultas se formulan en lenguas cooficiales.

Aunque el estudio no cuantifica el impacto que la IA puede tener en los resultados electorales, Aced sugiere que puede influir especialmente en los votantes jóvenes e indecisos.