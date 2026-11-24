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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, replicó ayer las declaraciones del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, de que no aceptará un referéndum aunque necesiten sus votos, y aseguró que “este mismo señor decía que no habría amnistía” antes de los comicios de 2023. La candidata juntista recordó que “todo lo que está diciendo este señor o lo que dijo la legislatura pasada que era imposible, Junts lo hemos hecho posible. También nos han dicho que era imposible que el dinero de los catalanes vuelva a Catalunya y, si Junts es decisiva, volverán”.

Con independencia de que Sánchez esté dispuesto a pactar de nuevo con Junts, Nogueras dejó claro que es una decisión que debe tomar su partido y que, en cualquier caso, tuvo una oportunidad en esta legislatura “que ha dejado perder porque no ha cumplido con Catalunya”. En este sentido, la candidata de Junts volvió a apelar al voto útil, y reiteró que “el voto útil para que esto pase es votar a Junts”.

Mientras, el candidato de la formación por Lleida, Isidre Gavín, explicó en Cervera que Junts exigirá como medida prioritaria que se haga efectiva la exención del IVA para los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, y consideró que “no puede ser que los autónomos deban soportar unas obligaciones fiscales que, a menudo, no tienen en cuenta la dimensión real de sus negocios”.