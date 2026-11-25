Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno aprovechó el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre para aprobar una batería de medidas de carácter social, laboral y fiscal. Además de la ampliación de los permisos de nacimiento y defunción (ver desglose), el Ejecutivo dio ayer luz verde a un paquete de medidas destinadas a los autónomos, con una rebaja del IRPF de 465 millones de euros a 2,6 millones de trabajadores.

Se plantea una rebaja fiscal que tiene efectos este mismo año, al incrementar del 5% al 10% la deducción en el IRPF por provisiones y por gastos de difícil justificación, ampliando de 2.000 a 3.000 euros el límite de la deducción. En el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción por rendimiento neto establecido para el IRPF.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó que “hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes”.

Respecto a los pagos fraccionados del IRPF, los autónomos que tributen en estimación directa y facturen menos de 85.000 euros quedarán exentos de presentarlos el año que viene si en el último periodo declarado obtuvieron una cuota diferencial negativa o superior a los pagos fraccionados que ya efectuaron. Los que sí estén obligados a hacerlo y tengan una facturación inferior a los 250.000 euros, el tipo general se reducirá del 20 al 19%.

En cuanto al IVA, los profesionales con una facturación inferior a los 85.000 euros podrán optar por un nuevo régimen de liquidación anual que sustituirá las cuatro autoliquidaciones trimestrales por una declaración anual y tres pagos a cuenta en abril, julio y octubre. Según Hacienda, cerca de 1,1 millones de autónomos se podrán beneficiar de esta medida. También se confirmó el aplazamiento de la implantación del Verifactu hasta octubre de 2028.

Sector agrario

Paralelamente, el Gobierno aprobó elevar al 15% la reducción general del rendimiento neto a todas las actividades agrarias en la declaración de la renta de 2027. Esta medida supondrá un ahorro fiscal estimado de 1.030 millones de euros para aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF, el conocido como sistema de módulos.

Además, el Ejecutivo dio luz verde al 48º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que mantiene una dotación presupuestaria de 315 millones de euros para subvencionar la contratación de pólizas en el año 2027.

“Tómbola electoral”

La portavoz Elma Saiz, defendió las medidas aprobadas, que se convalidarán con un instrumento “democrático y legal” como la Diputación Permanente antes del 23 de diciembre. Mientras, el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, calificó de “tómbola electoral” este Consejo de Ministros.

Ampliado a 20 semanas el permiso de nacimiento El Gobierno aprobó ayer la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas para ambos progenitores, una más que en la actualidad. De esta manera, el Ejecutivo dio luz verde en Consejo de Ministros a la extensión del permiso por nacimiento y cuidado para cada progenitor, adoptante, guardador o acogedor. Será intransferible y remunerada al 100%, y podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años. Mientras, en el caso de las familias monoparentales el permiso será de 34 semanas.Asimismo, el Gobierno también aprobó la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días, lejos de los dos actuales –cuatro en caso de desplazamiento–. Se prevé en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad tanto para los asalariados como para los trabajadores públicos, dentro de las cuatro semanas posteriores.CCOO y UGT celebraron la aprobación de las medidas, mientras que la Cecot reclamó que sea el Estado el que asuma los costes de extender el permiso por la muerte de un familiar directo y subrayó el impacto que tiene en las microempresas, con más dificultades para sustituir al empleo.

Prorrogado el impuesto bancario hasta 2027 El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto, una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros para políticas de vivienda. El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó que el impuesto ha recaudado 5.723 millones de euros desde que está en vigor y que habría decaído el 1 de enero si no se hubiera prorrogado.

Límite del 22% al interés de créditos al consumo El Gobierno dio ayer luz verde a un real decreto ley que incluye nuevas normativas sobre el coste de los créditos al consumo, junto con nuevas normativas sobre contratación a distancia de servicios financieros y para administradores y compradores de crédito.La norma aprobada fija un límite general al coste del crédito al consumo del 22% TAE, vigente hasta su desarrollo reglamentario.