Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, congregó a 10.000 personas ayer en un mitin en Barcelona en el que se mostró convencido de que Catalunya “liderará” la victoria progresista el 29N con “la fuerza de las mujeres”, que “es la que nos hará ganar estas elecciones”. Prometió que en la próxima legislatura modificará la ley de Seguridad Nacional para que España no participe en más guerras ilegales. Aseguró que no invertirá el 5% del PIB en defensa, sino “el 7% en sanidad pública, un 1% en vivienda y un 5% en educación pública”. Revindicó la figura de Ernest Lluch en un acto en que participaron la actriz Loles León y el cantautor Joan Manuel Serrat.