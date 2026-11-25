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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado de nuevo aplicar, de momento, la ley de amnistía a los altos cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. En una resolución con fecha del 19 de noviembre, el TSJC ha decidido mantener las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al argumentar que el procedimiento exige resolver los temas planteados ante este tribunal.

Después de que en septiembre el TSJC rechazara amnistiar a Jové y Salvadó, ambas defensas presentaron un escrito pidiendo reconsiderar la decisión y la retirada de las prejudiciales, aportando las sentencias del Supremo y del Constitucional sobre la aplicación. Sin embargo, el tribunal considera que persisten dudas interpretativas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario y los delitos de malversación y desobediencia que se les imputan, por lo que ha desestimado estos recursos presentados por las defensas.

Mientras, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tiene previsto hacer hoy una valoración en Bélgica después de ser amnistiado. “Empiezo la cuenta atrás de los últimos días en el exilio”, apuntó Puigdemont en redes sociales. Su abogado, Gonzalo Boye, celebró la “misión cumplida” y señaló que la gente “no ha entendido” el poema usado por el expresident para festejar la aplicación de la norma. El exconseller Toni Comín también reivindicó la ley, pero advirtió que es el principio de la “batalla definitiva”, y Junqueras no aclaró si recibirá a Puigdemont en su retorno.

Por su parte, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, dijo que la aplicación de la amnistía es un “punto de partida” para Catalunya. “La posición del Govern ha sido clara desde el inicio y hemos defendido la aplicación sin subterfugios como una cuestión de convivencia”. Mientras, el cabeza de lista del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, indicó que la derogación de la ley “no es una urgencia”.