Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El candidato de Junts per Catalunya al Congreso por Lleida, Isidre Gavín, anunció ayer en Mollerussa —coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres— que su formación presentará una proposición de ley en la próxima legislatura para prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público, y enmarcó la iniciativa en la defensa de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. “Algunos ayuntamientos —entre los que está el de Lleida— que han planteado prohibir el uso del burca y el niqab se han encontrado con la falta de amparo de la legislación estatal, por eso, el cambio legislativo debe hacerse donde corresponde”, explicó Gavín, quien añadió que “nuestra propuesta plantea modificar el marco legal para dar cobertura jurídica a ayuntamientos y ampliar competencias de los Mossos d’Esquadra en este ámbito”.

La iniciativa plantea prohibir las prendas que cubran total o sustancialmente el rostro e impiden la identificación de las personas, pero excluye expresamente al hiyab, que a diferencia del burka y el del niqab, deja el rostro a la vista.

Junts ya registró una proposición de ley orgánica en este sentido en el Congreso en febrero de este año, pero fue rechazada el pasado 14 de abril con los votos en contra del PSOE, PP, Vox y Sumar, entre otras formaciones, mientras que ERC y el PNV optaron por abstenerse.