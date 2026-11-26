Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nueve años después de su marcha a Bélgica, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont volverá a Catalunya el 12 de diciembre, casi dos semanas después de la celebración de las elecciones generales. Así lo anunció ayer el líder de Junts en su primera comparecencia después de ser amnistiado por el Tribunal Supremo, en la que remarcó que “España ha fracasado en su propósito” y que regresará “sin haberles de pedir permiso ni perdón y sin haber renunciado a nada”.

“Gracias a los derechos garantizados por las instituciones europeas y a la garantía de independencia de sus tribunales, hemos podido derrotar tanto al Estado español como a la ultraderecha española presentada como acusación particular”, señaló Puigdemont desde el Press Club de Bruselas, el mismo escenario donde ofreció su primera e igualmente concurrida comparecencia en Bélgica en octubre de 2017.

El exmandatario explicó que volará de Bruselas a Barcelona y se dirigirá “directamente” al Parlament. Aunque no confirmó si mantendrá el escaño, Puigdemont participará en el pleno previsto para los días 15 y 16 de diciembre y llevará a cabo una conferencia para el día siguiente. Por su parte, las organizaciones ANC y Òmnium anunciaron una convocatoria en el parque de la Ciutadella el 12 de diciembre para acompañar al expresident en su regreso al Parlament.

Días antes, el 9 de diciembre Puigdemont organizará un acto abierto a toda la comunidad catalana en Bruselas y a otras personas que lo han “acompañado en el exilio”, para “agradecer” su apoyo a lo largo de los últimos nueve años.

Rol político

El papel de Puigdemont tras su regreso es una de las mayores incógnitas de la política catalana. El expresident evitó concretar cuál será su rol, aunque hace unas semanas descartó ejercer como jefe de la oposición ante el actual jefe del Executiu, Salvador Illa. “Lo que haré después políticamente es difícil de precisar ahora mismo, porque después de nueve años a mí me interesa tener un diálogo y una conversación a pie de calle, muy desde abajo, con la sociedad catalana”, aseguró.

El líder de Junts, sin embargo, insistió en que es imprescindible “una actualización y modernización” de la estrategia del movimiento independentista. “Yo quiero hacer mi propuesta, no tiene por qué ser la única”, dijo.