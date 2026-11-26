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La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la candidata del PSC por Lleida, Cristina Morón, se reunieron ayer con el tejido empresarial de Lleida, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. En este sentido, Morón apuntó que “en nuestro territorio, contamos con una asociación de empresarias que reúne a más de 150 mujeres empresarias, directivas y autónomas. Un ejemplo de empoderamiento que es un valor añadido”. Asimismo, la consellera reivindicó la necesidad de crear planes de igualdad en las empresas para que “las mujeres puedan incorporarse y llegar a altos cargos directivos” y conseguir asi, “la igualdad real”.

Por otra parte, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue entrevistado por Sílvia Intxaurrondo en ‘La hora de la 1’ de TVE. Al ser interrogado sobre las decisiones judiciales que han afectado a su partido o sobre si hay jueces que favorecen a partidos políticos, dijo que tiene que ser “contenido” para evitar que el ógano de gobierno de los jueces le reprenda. En cuanto al 25N, advirtió del riesgo de que los derechos y libertades que han conquerido las mujeres “se esfumen” si el PP y Vox consiguen la mayoría parlamentaria.