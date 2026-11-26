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Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, apuntan a la “rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos” como una de las causas más probables del siniestro.

En su informe pericial de 81 páginas remitido al juzgado de Montoro (Córdoba), los profesionales señalan que a pesar de que existe “bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar”, y que podría reorientar las hipótesis de las causas de la rotura del carril, ya apuntan a varias causas como más probables.

Concretamente, los peritos señalan la rotura de la soldadura que une los dos tramos por “una mala ejecución en la unión de dos de ellos”, por “la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía” y por “efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1”.

De igual modo, declaran que se han observado en el carril que estaba soldado “varias roturas” en el sentido del avance, “pero probablemente sea consecuencia del impacto de tren Iryo contra el mencionado carril”.

En concreto, indican que “ha quedado constatado que, según datos de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 318,682 de la vía 1, hilo izquierdo en el sentido de la marcha, se detectó una cesión de 6,4 milímetros”, precisando que “un descenso mantenido de 6,4 milímetros en un carril –un defecto geométrico vertical o bache– puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren”.

Mientras, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) sostiene que el pequeño bache “justo en el punto de la rotura” de la vía se detectó en septiembre de 2025 y que desde noviembre no se volvió a auscultar. El organismo apunta “se había corregido, pero reapareció en octubre”. En noviembre “se auscultó y el bache había aumentado con respecto a octubre”, pero “no se volvió a auscultar antes del accidente”.