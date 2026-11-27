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Los Mossos d'Esquadra desalojaron ayer de manera preventiva la estación de Vilanova i la Geltrú y un tren de la R2 Sud por la presencia de una maleta sospechosa en el interior de un vagón que finalmente resultó ser una falsa alarma. Renfe alertó sobre las 10.40 horas de la mañana a la policía sobre el posible peligro y el convoy se paró en la estación por precaución. Efectivos de seguridad ciudadana desalojaron a los pasajeros del tren y vaciaron la estación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Tedax, de la unidad canina y también de drones. Sobre las 13.15 horas se practicó una detonación controlada de la maleta, que estaba cerrada con un candado. En su interior localizaron un cojín y un candado, que fue lo que pudo ocasionar sospechas por el ruido que generaba en su interior. El tren afectado viajaba en sentido Barcelona y el objeto fue localizado en el tercer coche. El incidente obligó a Renfe a suspender el servicio de la R2 Sud y de los regionales Sud entre Cunit y Sitges, que tuvieron que gestionar uno alternativo por carretera.

La estación quedó reabierta poco antes de las 14.00 horas y la circulación de trenes fue restablecida. La recuperación del servicio fue progresiva, aunque las frecuencias sufrieron retrasos durante parte de la tarde.