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La candidata del PSC al Congreso por Lleida, Cristina Morón, reivindicó ayer la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones y advirtió que su revalorización está en juego en las elecciones de este domingo.

Lo hizo en el acto organizado por el PSC en Lleida, “Las pensiones, en buenas manos”. En el que también participó Mercè Perea, diputada por Barcelona y presidenta de la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Morón cifró en 105.864 los pensionistas de la demarcación y destacó la recuperación en 2021 de la revalorización de las pensiones en función del IPC que ha permitido incrementar la cuantía en más de un 25%, hasta situar la pensión media en Lleida por encima de los 1.427 euros, según la candidata. La socialista contrapuso la subida del 2,7% aplicada este año al incremento del 0,25% que fijó el anterior Ejecutivo del PP.

Por su parte, Perea reprochó al PP y a Vox su voto en contra de la ley que garantiza la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida y de las reformas destinadas a reforzar los ingresos del sistema y reducir la brecha de género. Ambas dirigentes defendieron la necesidad de preservar el sistema público de pensiones para todos los ciudadanos.