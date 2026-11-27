Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el principal aspirante a sucederle, Alberto Núñez Feijóo (PP), intentaron apurar anoche, en el debate a cuatro de la campaña electoral, sus últimas opciones de lograr sus objetivos.

Lo hicieron con un despliegue táctico que añadió tonos de surrealismo al debate. Ambos libraron una feroz competición por el voto de los ciudadanos que pueblan la escasa tierra de nadie que se extiende entre las fronteras de sus partidos, aquello que antes se llamaba el centro (nadie usó el término en las casi dos horas de debate), y cuyas decisiones apuntan a ser claves para definir el resultado del domingo. Y eso requería competir en moderación, esgrimir logros de tiempos pasados y disparar con más ironía que plomo al rival.

Las bajas dosis de agresividad que aplicaron los principales candidatos dejaron descolocado en la primera mitad del debate a Santiago Abascal (Vox), quien, además, se encontró en el arranque con que su cantinela de las paguitas desataba un irónico interrogatorio sobre el disfrute del bono social térmico por su familia por parte de Ada Colau (FA) y Sánchez que mutó su habitual locuacidad en silencio. Tardó en recuperarse y lo hizo con cierta ira.

El debate a cuatro desplegó una asimetría argumental en la que, por la izquierda, Sánchez y Colau hacían con frecuencia tándem para atacar a la derecha con datos y argumentos sobre los logros sociales y económicos de los últimos ocho años de gobiernos de coalición, pero esa sintonía no se daba en el flanco opuesto: Feijóo los cuestionaba mientras reivindicaba sus “treinta años intachables” de gestión (tiene 65) y Abascal insistía una vez y otra en que el país tiene un problema con la migración, pero cada uno hacía la guerra por su cuenta.

Colau, al tirar a la izquierda, abría a Sánchez el flanco del centro que se disputaba con Feijóo, quien cambió la agresividad que le acarreó la victoria pírrica de hace tres años por un tono pausado al que las airadas intervenciones de Abascal en el tramo final añadían lustre.

El debate incluyó rasgos tradicionales de este tipo de eventos, como el frecuente diálogo de sordos en el que cada participante suelta su discurso con independencia de que se haya visto interpelado por otro asunto o el del aspirante a la presidencia (esta vez fue Feijóo) que anuncia una auditoría y un levantamiento de alfombras. “Tenga cuidado usted, señor Sánchez”, le dijo.

No obstante, parte de lo que ganaba por un lado lo perdía con gestos como el autoritario “calladita” con el índice en ristre que dirigió a Ada Colau en el tramo final del debate. Sánchez, por su parte, recuperó parte de lo que perdió por la corrupción cuando explicó que, “tanto patriota, y resulta que el único de los 4 que ha hecho la mili y jurado la bandera soy yo”.

¿Y quién ganó el debate? Se sabrá en poco más de 48 horas, en torno a la medianoche del domingo.