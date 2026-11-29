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El PP ganaría las elecciones en las Corts de este domingo 29 de noviembre con un 32,2% de los votos y una horquilla de entre 129 y 134 escaños, según el sondeo de Sigmados para 3Cat y RTVE. El PSOE conseguiría la segunda posición con el 28,8% de los votos, que le darían entre 119 y 124 escaños en unos comicios marcados por el alta participación, que la encuesta sitúa en el 76,9%. La tercera posición sería para Vox, con el 16,2%. Eso le daría una horquilla de entre 44 y 48 escaños. El sondeo da mayoría absoluta a populares y Vox, que sólo no sumarían en la parte más baja de las horquillas de los dos partidos. En Catalunya, el PSC (16-18) se impondría en ERC (9-10), PP (7-8), Juntos (4-6), Vox (6) y Comuns-FA (3).

Según la estimación que el sondeo hace en el ámbito estatal, después del 32,2% del PP (bajaría de los 137 escaños de 2023 a entre 129 y 134), del 28,8% del PSOE (que mantendría resultados y, por la parte alta de la horquilla, incluso superaría los 121 de hace cuatro años) y del 16,2% de Vox (que saltaría de 33 a entre 44 y 48), el Frente Amplio conseguiría un 5,7% del total (entre 10 y 11 diputados ante los 31 de Sumar del 2023), ERC conseguiría entre 9 y 10 delante de los 7 el 2023 y EH Bildu entre 7 y 8, delante del 6 de entonces.

Por circunscripciones, en la de Barcelona el PSC bajaría de los 13 escaños conseguidos en el 2023 a entre 10 y 11, el PP mantendría los 5 de entonces y Vox duplicaría resultados, de 2 a 4. ERC pasaría de 4 a entre 6 y 7, Junts mantendría los 3 de entonces y Sumar, ahora Comunes-FA, bajaría de 5 en 3. En el caso de la de Girona, el PSC mantendría los 2 de hace cuatro años y PP y Vox conseguirían representación, con un escaño cada uno. ERC mantendría lo que consiguió en el 2023, Juntos perdería uno (de 2 en 1) y Sumar perdería el único representante que tenía.

En la de Lleida, PSC mantendría a los 2 diputados del 2023, PP conseguiría 1 y, por lo tanto, representación en esta demarcación, a diferencia de Vox, que no obtendría ninguno. ERC mantendría el que tenía hace cuatro años y lo que tenía Junts bailaría, y la formación de Carles Puigdemont se podría quedar sin representación.