La casa del president Macià a Alcarràs es restaurarà per ser un espai de memòria històrica

Després de mesos de treball, finalment el Govern de la Generalitat, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs (Lleida), han sumat esforços per estintolar un patrimoni de la història de Catalunya que amenaçava ruïna.

La Generalitat, mitjançant els departaments de Cultura i de Justícia, Drets i Memòria, la Diputació de Lleida, a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), i l’Ajuntament d’Alcarràs, signaran un conveni per tal d’adquirir la Casa Vallmanya, ubicada a Alcarràs, l’antiga casa pairal que va ser de la família de l’esposa del president Francesc Macià, Eugènia Lamarca. Una casa ara abandonada on el matrimoni Macià-Lamarca va viure durant molts estius i que el president de la Generalitat republicana emprava com a refugi i quarter per als seus projectes polítics.

Mitjançant un conveni, el Departament de Cultura i la Diputació de Lleida s’han compromès a aportar a l’Ajuntament d’Alcarràs 920.000 €, dividits a parts iguals entre el Departament i la Diputació, per tal que l’ajuntament efectuï la compra de la finca, propietat d’un privat, i perquè aquesta es restauri i senyalitzi com a indret de memòria.

La intervenció requerirà dues fases: primer, l’apuntalament d’urgència de tots els edificis per tal d’aturar la seva degradació i garantir la seguretat de les persones; i segon, la restauració i consolidació estructural de les cobertes i forjats del mas principal i del pati així com la restauració i rehabilitació de les façanes i tancaments exteriors, i l’adequació de l’entorn immediat.

“Quan les administracions treballem juntes i entenem les necessitats tant locals com del país sencer, s’aconsegueixen bons acords com aquest”, va destacar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, durant la roda de premsa per anunciar el conveni entre la Generalitat, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs.

Adhesió d’Alcarràs a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica

En el mateix conveni, l’Ajuntament d’Alcarràs es compromet a adherir-se a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica del Memorial Democràtic, òrgan del Departament de Justícia, Drets i Memòria que vetlla per la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat republicana i de la Guerra Civil, entre altres. D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Alcarràs i, concretament, la Casa Vallmanya, passaran a formar part d’una xarxa de municipis que expliquen moments i figures cabdals del país, com és el cas del president Macià.

L’adhesió a la xarxa implica la senyalització de la zona i l’elaboració d’activitats pedagògiques i divulgatives, entre altres; reforça el coneixement de l’obra i la vida del president Macià, i també és una contribució a la dinamització territorial del patrimoni memorial.

En origen, la casa Vallmanya era una construcció cartoixana del segle XVII, un dels pocs exemples de casa pairal a la comarca del Segrià. Va ser residència ocasional de la família Macià Lamarca des de finals del segle XIX, quan Agapit Lamarca, propietari de la finca i pare d’Eugènia Lamarca i muller de Francesc Macià, va dur a terme una gran reforma arquitectònica de les antigues estances cartoixanes. Després de ser incendiada durant la Guerra Civil de 1936-1939, l’interior de la casa ha sofert diverses i reiterades modificacions.

El 2008, l’Ajuntament d’Alcarràs va declarar la casa com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), però a causa de la inversió que requeria la compra i restauració de la casa, no ha pogut fer-se responsable de la seva conservació i difusió patrimonial fins ara, amb la signatura d’aquest conveni del consistori amb la Generalitat i la Diputació de Lleida.