Vuelve el Talarn Music Experience con Antònia Font, Els Catarres, The Tyets y Guillem Gisbert

El Festival Talarn Music Experience celebra entre el 18 y el 21 de julio su octava edición y lo hace con un cartel de lujo, con nombres como Antònia Font, Els Catarres, The Tyets, Guillem Gisbert, Figa Flawas, Sergi Carbonell, Henrio o Meritxell Neddermann, entre otros.

Se trata de una iniciativa líder en la difusión de la música en vivo dentro del marco geográfico del Pallars Jussà que conjuga música, paisaje y gastronomía de proximidad. El festival se celebra en Lo Quiosc, en Talarn, un espacio que lo diferencia del resto de festivales por su ubicación privilegiada rodeada de naturaleza.

Desde la organización se fomenta que los visitantes conozcan el Pallars Jussà, disfrutándolo durante el fin de semana. Por eso, se ha establecido una alianza con la entidad “Ven al Pallars, vive el Jussà”, que trabaja para promover las atracciones turísticas de la comarca, fomentando el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de los recursos locales. Se invita a todos los asistentes a explorar las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de la comarca, aprovechando la oportunidad para descubrir lugares emblemáticos, disfrutar de la cocina local y participar en actividades complementarias. A lo largo de las primeras siete ediciones, el Talarn Music Experience ha programado cerca de un centenar de conciertos, donde han pasado más de 12.700 personas.

El Talarn Music Experience abrirá puertas, de jueves a domingo, a las 19h, mientras que el horario de inicio de los conciertos será a las 20h. Aparte de las entradas por días, que tendrán un precio de 32 o35 euros según la jornada, el Talarn Music Experience 2024 también pone a disposición del público un abono completo que da acceso a los cuatro días de festival por un precio de 114 euros. Las entradas y los abonos se pueden adquirir a través de la página web del festival www.talarnmusicexperience.com.

El acto de presentación de la octava edición del festival Talarn Music Experience

PROGRAMA

Jueves 18, 21h, Figa Flawas

Figa Flawas

Figa Flawas es la nueva revolución musical de nuestro país, gracias a un sonido fresquísimo de pop festivo y un directo hipnótico. Una banda que enamora. Xavier Cartanyà y Pep Velasco son los dos frontmans con más personalidad del momento, aportando un set list de himnos y un cuerpo de baile que ejecuta unas coreografías adrenalíticas e irónicas. Los dos forman uno de los mayores espectáculos de la escena musical catalana. Canciones como “Mussegu”, “Diabla” o “Que no s'acabi” se han convertido en himnos generacionales, con millones de reproducciones en las principales plataformas musicales, entrando en el TOP 50 Viral de Spotify en España, y consiguiendo la posición número 1 en el top de las radios catalanas; Durante el 2024, Figa Flawas presentará un nuevo disco y una ambiciosa gira de presentación por los Països Catalans que, como no podía ser de otra manera, aterrizará también en el Talarn Music Experience.

Jueves 18, 22:30h · The Tyets

The Tyets

The Tyets son Oriol y Coca, una pareja de productores y cantantes del Maresme que hacen música para alegrarnos el día y a veces, también, para emocionarnos con sus canciones. Desde hace cinco años, y especialmente los últimos tres, no han parado de publicar canciones que son referentes para muchos: temas tan míticos como “Hamaking”, “Menorca”, “Amics, tiets i coneguts” con Els Amics de les Arts, “la dels Manolos” con Los Manolos o su primer hit “RRHH (Tinc una casa)”, forman parte de la memoria colectiva de mucha gente. Pero ha sido su segundo disco, “Èpic Solete”, el que los ha acabado consolidando como el grupo del momento en nuestra casa. The Tyets se ha convertido en el primer grupo que canta en catalán que supera al millón de oyentes mensuales a Spotify, llegando a 1.300.000, disco de oro y de platino por “Coti x Coti”, canción que el pasado verano rompió todos los esquemas, haciendo sonar el catalán a ritmo de sardana más allá de nuestras fronteras. Una locura colectiva para los de Mataró, que se transforma en unas cifras nunca vistas en un grupo que canta íntegramente en catalán y que es todo un fenómeno de masas.

Jueves 18, 24h · Dj Trapella

Abiertamente LGBTIQ+, con identidad de género disidente y con el color lila presente representante la lucha feminista, Dj Trapella crea una fiesta ecléctica, mezclando los éxitos más actuales con los más alternativos, dando forma a unas sesiones dinámicas, frescas y sorprendentes. Dj Trapella se caracteriza por un sonido y una identidad propios gracias a una fórmula única: la mezcla de un gran abanico de estilos musicales entre sí y en directo, desde los más alternativos hasta los más comerciales. ¡Una fiesta variada, versátil y divertida de la qué nadie quedará al margen!

Viernes 19, 20h · Henrio

Henrio es el nombre artístico del cantautor y productor Enric Verdaguer que, después de vivir cuatro años en Liverpool y ser la voz de la última gira de la pianista Clara Peya, inicia un proyecto propio bajo esta nueva identidad. Actualmente Henrio se encuentra girando con su disco de debut “Somewhere, Sometimes,” una recopilación de canciones escritas en catalán e inglés que surgen a partir de un billete de vuelta a Catalunya. En el Talarn Music Experience tendremos la oportunidad de escucharlas y de enamorarnos por primera vez.

Viernes 19, 21.15 h La Maria

La Maria está revolucionando el canto valenciano con el álbum L’ Assumpció (2023), su esperado primer trabajo de estudio, producido por Tono Hurtado y publicado por la discográfica Propaganda pel Fet! El disco incluye canciones inspiradas en estructuras del canto valenciano y en motivos de la música tradicional que la cantante, haciéndoles evolucionar, convierte en una inconfundible e irresistible propuesta regada con una voz hipnótica. Prueba de la fuerza y el encanto del artista es el hecho de que La Maria fue la gran ganadora de los premios Ovidi 2023 de la música valenciana y también una de las más galardonadas a los Premios Carles Santos 2023 de la Generalitat Valenciana. Además, su último videoclip, «Gall roig, gall negre» su versión en valenciano de la mítica pieza de Chicho Sánchez Ferlosio, publicado en septiembre del 2023, ha sido también mucho aplaudido por la crítica y el público y acumula miles de visualizaciones en las redes.

Viernes 19, 22.30 h Guillem Gisbert

Guillem Gisbert

Después de 15 años ininterrumpidos de pop con Manel, convirtiéndose en un referente para muchas bandas de nueva creación dentro de la escena catalana, Guillem Gisbert arranca un nuevo proyecto en solitario. El músico barcelonés mantiene, como siempre, la canción en el centro del punto de mira, para seguir haciendo aquello que tanto le gusta: explorar los rincones, palpar los márgenes, desde la ambición, la elegancia y el eclecticismo. Con el paro indefinido de su actividad con Manel el año 2023, Guillem Gisbert se aventura en un nuevo camino lleno de incógnitas que intentaremos resolver en el Talarn Music Experience 2024.

Viernes 19, 24h · Ley Dj

En tiempos como los que vivimos, reconforta encontrarse con Dj's que resuelven sus shows con eclecticismo y versatilidad, sabiendo adaptarse al espacio en función del lugar. Estas son las características principales de Ley DJ, que siempre tiende puentes entre la música indie y la electrónica como la mejor manera de hacer bailar a todo el mundo. Esta valenciana establecida en Barcelona ha trabajado como remixer para artistas de gran renombre de la escena indie española y latinoamericana como Dorian y Javiera Mena, Sidonie, La Habitación Roja, Suu, Delafé y Delaporte o los franceses Exsonvaldes.

Sábado 20, 20 h Maio

Después de publicar su debut en solitario ‘Des dels marges’ en 2021, la artista santandreuenca Maio presenta ahora su segundo disco ‘Suau’ (Propaganda pel Fe, 2023), una colección de canciones tan íntimas como reales, tan directas como honestas. Sin dejar de hacer cosas puntuales con Akelarre, conjunto que comparte con su hermana gemela Júlia Serrasolsas (Ginestà), Maio ofrece uno directo de tú a tú, relleno de pequeños momentos de intimidad y picos de euforia y canto colectivo a base de píldoras de canción pop de autor que fluyen entre la actitud punk, la música electrónica y las ganas de hacernos bailar sin olvidar las luchas colectivas. Maio Serrasolsas, nacida en Barcelona, creció en el barrio combativo y alegre de Sant Andreu del Palomar y empezó su camino musical con el proyecto viral Akelarre con su hermana gemela Júlia. En 2021 lanzó su álbum debut “Des dels marges”, explorando varios géneros musicales. En otoño de 2023, presenta “Suau”, su segundo álbum de pop electrónico que aborda temas de amor, amistad y empoderamiento colectivo, con un enfoque LGTBI. Su versatilidad musical y compromiso social la destacan en la industria musical actual.

Sábado 20, 21.15 h Sergi Carbonell

El cofundador y compositor de Txarango, Sergi Carbonell nos presenta su proyecto en solitario, alejado de la música festiva en que nos tenía acostumbrados anteriormente con la banda de Sant Joan de les Abadesses. Sergi Carbonell nos invita ahora a un sorprendente viaje hacia un universo poético lleno de sonoridades delicadas y sensibles. Con referencias como Jorge Drexler, Bon Iver o Su f jan Stevens, Carbonell publica su primer álbum, “Refugi”, que se presenta con formato banda y una deliciosa puesta en escena, con una gira que está recorriendo los principales escenarios de los Països Catalans

Sábado 20, 22:30h · Els Catarres

Els Catarres

El actual auge del panorama musical dels Països Catalans no se podría entender sin Els Catarres. La banda osonenca es una de las responsables del resurgimiento de la música festiva en Catalunya, consiguiendo hitos históricos como un disco de oro por la venta de más de 20.000 copias de “Big Bang”, 11 premios Enderrock, cuatro premios ARC y dos premios Disco Catalán del año. Els Catarres son un grupo único, irrepetible e icónico. Un gran cabeza de cartel para el Talarn Music Experience 2024. Después de dos años sin subir a los escenarios, la banda de Centelles y Aiguafreda ha vuelto a brillar con toda la fuerza con su último disco, “Diamants”, que no para de agotar localidades y repartir felicidad por todo el territorio catalán. Últimamente Els Catarres nos han regalado más sorpresas en forma de canciones, como la reedición de la icónica “Vulls estar amb tu” con las colaboraciones de Stay Homas i Zoo, y de una nueva e inédita gira por los Países Catalanes.

Sábado 20, 24h · Bego Martín Dj

Bego Martín es una artista, modelo y Dj emergente residente en Madrid. Empujada por su pasión por la música electrónica, empezó su carrera como Dj el año 2021 y desde entonces ha trabajado para marcas como Kering, Rabat, Karl Lagerfeld, Las Rozas Village o Maksu, siendo, su principal área los acontecimientos de moda. Reconocida por su versatilidad, a sus sesiones combina diferentes géneros que abarcan desde la música disco, house o funk, hasta el indio, el dance o la electrónica.

Domingo 21, 20h · Meritxell Neddermann

Criada en un entorno de músicos y formada por las mejores escuelas musicales catalanas y norteamericanas, el ritmo y las melodías corren por las venas de Meritxell Neddermann con una sensibilidad afilada como pocas. Después de girar con su álbum de debut, “In the Backyard of the Castle”, y de hacer un paréntesis por acompañar al piano a Jorge Drexler en su gira internacional, Meritxell Neddermann llega a Lo Quiosc presentando una gira exclusiva de 10 conciertos en motivo de la presentación de lo que será su segundo disco de estudio, que pronto saldrá a la luz.

Domingo 21, 21:30h · Antònia Font

Antonia Font

Después de su disco más experimental, “Vostè és aquí” (2012), Antònia Font se separó de manera indefinida. El grupo, sin embargo, volvió con una memorable actuación en el Primavera Sound 2022. Lejos de quedar aquí, aquella fita dio por resultado una gira corta de conciertos de gran formato, donde quedó patente que sus canciones habían trascendido generaciones y que el público, durante su ausencia, había mantenido vivo el legado del grupo. El reencuentro, no obstante, se ha hecho corto. Al menos así lo cree la banda, y también todos sus fans. Ahora, pues, el grupo presenta una gira de teatros que, nuevamente, se augura exitosa e histórica. De esta manera, el 21 de julio Lo Quiosc se transformará en un teatro al aire libre, cerca del pantano de Sant Antoni y acompañado de la mejor puesta en escena, para acoger este acontecimiento único: ¡los Antònia Font en el Pallars!

Información general Jueves 18 de julio de 2024 Higo Flawas + The Tyets + Dj Trapella 19h Apertura puertas | 21h Inicio conciertos | 35€+ gastos de gestión



Viernes 19 de julio de 2024 Henrio + La Maria + Guillem Gisbert + Ley Dj 19h Apertura puertas | 21h Inicio conciertos | 32€+ gastos de gestión



Sábado 20 de julio de 2024 Maio + Sergi Carbonell + Els Catarres + Bego Martín Dj 19h Apertura puertas | 21h Inicio conciertos | 32€+ gastos de gestión



Domingo 21 de julio de 2024 Meritxell Neddermann + Antònia Font 19h Apertura puertas | 20h Inicio conciertos | 35€+ gastos de gestión ··· Abono: 114€ + gastos de gestión



Aforo: Entre 900 y 1.200 personas según la fecha / Todos los conciertos son de pie a excepción de los del domingo 21 de julio



Ubicación: Lo Quiosc, carretera C-13 , km 90 , 25630 Talarn (Lleida)



Edades: Los menores de 16 años tienen que ir acompañados de padre, madre o tutor legal. Entrada gratuita para menores de 7 años.