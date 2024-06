Dr. Daniel Elies: “La cirugía refractiva, eficaz para eliminar la dependencia de las gafas”

Publicado por patrocinado Verificado por Creado: Actualizado:

Hoy hablamos con el Dr. Daniel Elies, oftalmólogo y especialista en cirugía refractiva de IMO Grupo Miranza, con más de 30 años de trayectoria. Por sus manos, han pasado miles de pacientes, quienes le han confiado la salud de sus ojos para eliminar la dependencia de las gafas. Nos habla sobre sus inicios en la profesión y su experiencia personal, muy ligada a la ciudad de Tremp.

¿Cómo fueron sus años de vida en Lleida?

Me crie en Tremp, ciudad a la que sigo muy vinculado porque mi madre sigue viviendo en ella. Cada dos o tres semanas suelo subir a verla. Además, me encantan la montaña y la naturaleza del Pallars Jussà.

De pequeño, jugábamos en la calle o en los campos cercanos. Y, en el colegio, jugaba a balonmano. Mi madre era profesora y especialmente exigente conmigo (bromea) y, mi padre tenía una tienda de productos agrarios a la que iba a echarle una mano habitualmente

Tras su infancia y adolescencia en Tremp, se trasladó a Barcelona, donde ya se quedaría

La verdad es que fue una decisión marcada por mi vocación que era estudiar Medicina. A mis 18 años, la facultad de medicina de Lleida comenzaba su andadura y habría sido la ciudad más cercana para mí, pero tenía unos tíos que vivían en Barcelona, así que opté por la Universidad de Barcelona (UB).

Más adelante obtuve plaza para mi residencia en el Hospital de Bellvitge, que está vinculado a la UB y, al acabar el MIR, se me ofreció una plaza en el Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, como oftalmólogo especializado en retina, donde estuve ejerciendo dos años.

Clínica IMO Siempre ha puesto en el centro al paciente y trabaja por mejorar la calidad asistencial

Sin embargo, después se especializó en cirugía refractiva…

Resulta paradójico. Pero en realidad creo que tuve mucha suerte por estar en el momento indicado y en el lugar adecuado. En aquella época, comenzaban a consolidarse muchas clínicas privadas y mi adjunto durante mi residencia en Bellvitge, el Dr. Joan Prats, me llevaba a una de las suyas, para que le ayudara. A los pocos años, la clínica Carmelitana me ofreció una plaza permanente, ya que comenzaba el auge de la cirugía refractiva y de cataratas y cambié de rumbo porque me era imposible compaginar mi actividad profesional en la clínica y el hospital.

¿Cómo fue aquella época?

Puedo decir que viví el boom de la cirugía refractiva. Me incorporé en 1998, cuando estas técnicas comenzaban a consolidarse y, al mismo tiempo, a demostrar que eran seguras y eficaces. Y, además, la tecnología evolucionaba al mismo tiempo que nosotros, los oftalmólogos, aportando mejoras en los láseres y nuevas lentes intraoculares, para los pacientes que no eran candidatos al láser. En la clínica en la que trabajaba, el Instituto Oftalmológico de Barcelona (IOB), fuimos de los primeros centros en llevar a cabo estas técnicas. Entre dos cirujanos, en el año 2002, llegamos a operar unos doce mil ojos. Seguí creciendo profesionalmente y en 2006, dejé IOB y me ofrecieron la dirección médica de una clínica, que entonces tenía dos sedes en los centros Corachan y Sagrada Familia.

Fue una época de gran crecimiento profesional, en el que obtuve mucha experiencia, aunque he de decir que el mayor reconocimiento me lo han dado siempre los pacientes satisfechos y los que te recomiendan a amigos y familiares. Eso me enorgullece.

¿Cómo fue el “salto” a IMO Grupo Miranza?

En 2008, me contactaron los doctores Óscar Gris y José Luis Güell para unirme, como cirujano refractivo, al equipo del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), que entonces estaba en la calle Munner. Para mí aquello era como jugar en la Champions, así que no lo dudé. De ellos, me gustaba la filosofía de la clínica, que siempre ha puesto en el centro al paciente y que se esfuerza constantemente por la mejora de la calidad asistencial. Y, además, tener la opción de compartir casos complejos con reconocidos especialistas en todas las partes del ojo. Mi segunda etapa en IMO Grupo Miranza, comienza en 2020, cuando me proponen la dirección médica de la sede que se inaugura en Madrid.

A la medida No hay dos ojos iguales, así que deben individualizarse la cirugía y posoperatorio

Para mí, es un orgullo poder formar parte de los procesos de la clínica y, a la vez, es un reto. Desde entonces, compagino mi actividad profesional entre Madrid y Barcelona. A veces me cuesta un poco ubicarme, saber qué día de la semana estoy en cada clínica (bromea) pero, como decía, me llena mucho a nivel personal.

¿Cómo ha evolucionado la cirugía refractiva en los últimos años?

En los últimos quince años, diría que se ha consolidado. Ahora, podemos decir que es una opción válida y segura. Asimismo, los especialistas, tenemos mejores equipos láser, lentes personalizadas y un mayor conocimiento sobre cómo se comportan el ojo y la córnea tras la cirugía. No hay dos ojos iguales, cada persona es diferente y, por lo tanto, las técnicas quirúrgicas deben individualizarse al máximo y, también el posoperatorio, que no es el mismo para todos los pacientes.

Y, para terminar, ¿nos comparte algún consejo para las personas que se plantean una cirugía refractiva?

En primer lugar, siempre recomiendo que el paciente busque una clínica y oftalmólogo especializado que disponga y sea conocedor de todas las técnicas (láser y diferentes tipos de lentes intraoculares), porque así le podrán recomendar la mejor opción para su ojo. Tras la cirugía, es muy importante seguir los cuidados que indique el cirujano y controles oftalmológicos posteriores. Es importante tener en cuenta que un ojo miope, aunque ya no dependa de las gafas, sigue teniendo más riesgo de sufrir enfermedades asociadas a la miopía. Por último, siempre me gusta que los pacientes tengan expectativas reales sobre la cirugía refractiva. El objetivo es eliminar la dependencia de las gafas, no las dioptrías, que el paciente pueda llevar a cabo sus actividades del día a día, con independencia y sin necesidad de usarlas