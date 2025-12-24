La calidad por Inalba es innegociable: más de 60 años de oficio y nuevas tiendas en Ponent

La panadería y pastelería artesana abre nuevos establecimientos en los barrios Nord y Cappont de Lleida y al municipio de Alcarràs.

Hablar de Inalba es hablar de historia, de oficio y de territorio. Desde hace más de sesenta años, esta empresa nacida en Balaguer en 1958 ha estado presente en el día a día de muchos hogares de Ponent, llevando a mesa pan, bollería y pastelería elaborados con un compromiso firme con la calidad, un valor que para Inalba es innegociable. Este mismo espíritu es el que hoy impulsa su crecimiento con la apertura de tres nuevas tiendas en los Barris Nord y Cappont de Lleida y al municipio de Alcarràs.

Con estas incorporaciones, Inalba suma doce puntos de venta propios, reforzando su presencia en el territorio en un contexto de competencia creciente de las cadenas organizadas. La compañía ya mira más allá y prevé llegar a los catorce establecimientos a finales de 2026, siempre manteniendo el mismo nivel de exigencia en la elaboración de sus productos.

Crecimiento que genera empleo y valor local

La expansión de Inalba va más allá de la apertura de nuevos puntos de venta. Cada nueva tienda es también una oportunidad para generar empleo y reforzar el tejido económico local. En este sentido, las últimas aperturas han comportado la creación de cinco nuevos puestos de trabajo, reafirmando el compromiso de la empresa con el empleo de proximidad.

Actualmente, la plantilla de Inalba está formada por 42 profesionales en el obrador central, 3 personas dedicadas a la gestión y coordinación de tiendas y 33 trabajadores que hacen posible la actividad diaria de los establecimientos. Un equipo humano que combina experiencia, conocimiento del oficio y vocación de servicio.

Tradición artesanal con mirada contemporánea

Uno de los rasgos diferenciales de Inalba es su capacidad de crecer sin renunciar a la esencia. La empresa nació de la unión de dieciséis hornos tradicionales de Balaguer, y este origen sigue marcando su manera de trabajar. En el obrador, la selección rigurosa de materias primas y los procesos de elaboración lentos conviven con la incorporación de tecnología moderna.

El proceso productivo combina elementos tradicionales, como el horno giratorio de piedra y leña, con cámaras de fermentación de última generación, garantizando un producto final que mantiene el sabor, la textura y la calidad que los consumidores reconocen y valoran.

Tiendas pensadas para estar cerca del consumidor

Las tiendas de Inalba son la expresión más directa de su compromiso con el cliente. En estos espacios, los consumidores encuentran una amplia variedad de panes tradicionales, cocas dulces y saladas, bollería, pastelería y elaboraciones especiales vinculadas a las principales festividades del calendario.

Con las nuevas aperturas en Lleida y Alcarràs, Inalba amplía su cobertura territorial en las comarcas de Ponent y refuerza su voluntad de estar cerca del consumidor final, ofreciendo un trato próximo, personalizado y coherente con los valores de la marco

Arraigo en el territorio y apuesta de futuro

Más de seis décadas después de su fundación, Inalba sigue creciendo fiel a sus orígenes. La calidad, la proximidad y el respeto por el oficio siguen siendo los pilares sobre los cuales se construye su proyecto empresarial. Cada nueva tienda es una muestra de confianza en el territorio y en las personas que forman parte.

Con una mirada puesta en el futuro y los pies bien arraigados en Ponent, Inalba demuestra que el crecimiento es posible cuando se hace sin renunciar a aquello que la hace única: una calidad que, hoy como ayer, sigue siendo innegociable.