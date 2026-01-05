Grupo Vall Companys impulsa la alimentación saludable en el deporte base y llega a más de 1.200 niños y niñas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La educación nutricional se ha consolidado como un elemento clave en la formación integral de los jóvenes deportistas. Con esta visión, Grupo Vall Companys ha cerrado 2025 con un impacto directo en más de 1.200 niños y niñas de todo el Estado gracias a un programa anual de charlas de alimentación saludable desarrollado en colaboración con clubs deportivos de base. Una iniciativa que destaca la importancia de adquirir hábitos alimentarios equilibrados desde la infancia, no sólo para mejorar el rendimiento deportivo, sino también para cuidar la salud a largo plazo.

A lo largo del año, diferentes empresas del grupo, en el marco del programa Empresa Saludable, han llevado estas sesiones formativas a campos de fútbol, pabellones, pistas polideportivas y vestuarios de varias disciplinas. El objetivo ha sido claro: acercar la nutrición al día a día de los jóvenes deportistas de una manera próxima, entendedora y práctica, adaptando los contenidos en cada franja de edad y a la realidad de cada deporte.

La alimentación saludable como aparte del entrenamiento

Las charlas han abordado conceptos clave como la importancia de una alimentación variada, el papel de los nutrientes esenciales, la hidratación o la relevancia de la proteína en la práctica deportiva. Todo se ha explicado con ejemplos cotidianos, dinámicas participativas y mensajes claros, pensados para que los niños y niñas puedan identificar fácilmente, qué quiere decir comer bien y como hacerlo en su día a día.

Cárnicas Cinco Villas con el Club Deportivo de Ejea.

Más allá del rendimiento físico inmediato, el programa ha puesto el acento en la prevención de lesiones, la mejora de la recuperación después del esfuerzo y la creación de rutinas saludables que acompañen a los jóvenes a lo largo de su crecimiento. De esta manera, la alimentación se presenta como una aliada natural del deporte y como una herramienta educativa con un impacto real en la salud presente y futura.

Arraigo en Lleida y proyección a nivel estatal

El programa ha tenido una presencia destacada en las comarcas de Lleida, donde el Grupo Vall Companys ha impulsado varias acciones en colaboración con clubs locales. En este sentido, se han llevado a cabo charlas con el Hiopos Força Lleida, el Atlètic Segre y diferentes clubs locales de Alcarràs, reforzando así el vínculo del grupo con el deporte base y la comunidad más próxima.

A partir de este arraigo local, el proyecto se ha extendido a otros puntos gracias a la implicación de varias empresas del grupo y de los clubs con que colaboran. Han participado AVIGAL con el Club Balonmano Teucro (Galicia); Cárnicas Cinco Villas con la Sociedad Deportiva Ejea (Aragón); y Agrocesa, en colaboración con el Valladolid Tierno Galván FS (Castilla y León).

Paletas Marpa con el Valencia Basket.

También se han sumado Ca Na Paulina, con la Unión Deportiva Collerense (Mallorca); Paletas Marpa, con dos sesiones desarrolladas junto con el Valencia Basket (Valencia); y Carnicería Matiz, en colaboración con el CD Marchamalo (Castilla-La Mancha).

Además, Patel ha participado con el Futbol Club Corcó (Osona).

Esta diversidad de colaboraciones ha permitido llegar a niños y niñas de diferentes disciplinas deportivas y realidades territoriales, consolidando un mensaje común: una alimentación equilibrada es una parte esencial de la formación deportiva y personal de los más jóvenes.

Un compromiso que nace de dentro y se proyecta a la sociedad

El programa de charlas de alimentación saludable se enmarca dentro del programa Empresa Saludable del Grupo Vall Companys, una iniciativa impulsada por el departamento de Desarrollo y Gestión de Personas que tiene como objetivo promover buenos hábitos de vida entre los profesionales del grupo. Desde esta mirada, la compañía ha querido ir más allá y trasladar su compromiso con la salud y el bienestar en el conjunto de la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones.

Grupo Vall Companys con deportistas de Alcarràs.

Esta visión transversal conecta el ámbito interno de la empresa con su entorno, reforzando el papel del Grupo Vall Companys como agente activo en la educación, la responsabilidad social y el apoyo al deporte base. Apostar por la formación nutricional desde edades tempranas es, para el grupo, una inversión en futuro y en calidad de vida.

Con este balance anual, el Grupo Vall Companys reafirma su apuesta por iniciativas que combinan deporte, educación y nutrición, convencido de que los hábitos saludables adquiridos durante la infancia son la base de una vida adulta más activa, consciente y saludable.