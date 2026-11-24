Presentación del 'Manual de Buenas Prácticas en el Manejo del Vacuno de Leche: Una Guía para el Ganadero'.

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La Cátedra USC-Lactalis España de Innovación y Emprendimiento Ganadero ha elaborado el Manual de Buenas Prácticas en el Manejo del Vacuno de Leche: Una Guía para el Ganadero, una herramienta práctica concebida para trasladar el conocimiento científico y técnico a la gestión cotidiana de las explotaciones.

El manual es uno de los primeros proyectos desarrollados en el marco de la Cátedra, impulsada por la Universidad de Santiago de Compostela y Lactalis España para conectar las capacidades de la universidad, la experiencia de la compañía y la realidad de quienes trabajan cada día en las ganaderías. Ambas entidades dan así continuidad a una colaboración de más de quince años orientada a favorecer la innovación, la capacitación y la transferencia de conocimiento en el sector primario.

Una visión integral de la explotación

La guía aborda nueve ámbitos fundamentales para el funcionamiento de una explotación de vacuno de leche: bioseguridad; bienestar animal; alimentación del ganado y calidad del agua; instalaciones; rutina de ordeño, equipos y refrigeración; medio ambiente; calidad de la leche; uso responsable de los antibióticos, y Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE).

Cada apartado combina información técnica con claves prácticas y ejemplos que facilitan su consulta y aplicación en el trabajo diario. La publicación presta especial atención a la prevención de enfermedades, el confort de los animales, la calidad de los alimentos y del agua, la higiene durante el ordeño, la reducción del impacto ambiental, el control de la calidad de la leche y el uso responsable de los medicamentos veterinarios.

Lactalis España

Para Francisco Javier Diéguez Casalta, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de la Cátedra y coordinador del trabajo, el objetivo ha sido “reunir y ordenar el conocimiento disponible para transformarlo en orientaciones claras, realistas y útiles para las ganaderías”. Según explica, el manual no plantea una solución única para todas las explotaciones, sino que proporciona criterios y buenas prácticas que cada profesional puede adaptar a su realidad para mejorar la sanidad, el bienestar animal, la calidad de la leche, la eficiencia y la sostenibilidad.

En este sentido, el profesor destaca que el trabajo demuestra “la importancia de acercar el conocimiento científico al terreno”, ya que el diálogo entre la investigación, la experiencia técnica y las necesidades reales de las ganaderías permite generar herramientas que contribuyen de forma directa a la profesionalización y la mejora continua del sector.

Conocimiento científico y experiencia sobre el terreno

El manual ha sido elaborado por especialistas del Área de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela y revisado por profesionales de Calidad y RSC de Lactalis España. Esta colaboración ha permitido combinar el rigor académico con la experiencia adquirida por los equipos que trabajan habitualmente junto a las explotaciones.

Para Luis Antonio Díaz-Regañón Labajo, responsable de Calidad y RSC de Lactalis Compras y Suministros y miembro de la Cátedra, las buenas prácticas resultan esenciales para producir leche de calidad, cuidar a los animales, proteger el entorno y favorecer la viabilidad de las explotaciones. “Con este manual queremos ofrecer a los ganaderos una referencia útil para tomar mejores decisiones y afrontar los retos cotidianos desde una visión integral de la granja”, señala.

En su opinión, el valor diferencial de la publicación reside precisamente en la unión del conocimiento científico y la experiencia práctica: “El trabajo conjunto con la USC nos permite sumar el respaldo científico de la universidad y la experiencia de nuestros equipos sobre el terreno. Esa combinación es fundamental para que las recomendaciones sean rigurosas, pero también comprensibles, realistas y aplicables”.

Una herramienta pensada para las necesidades de las ganaderías

La presentación del manual en una explotación ganadera refleja la voluntad de la Cátedra de llevar el conocimiento al terreno y contrastarlo con la experiencia de quienes trabajan diariamente en el sector.

Para Víctor Bascoy, responsable de la explotación en la que se celebró el encuentro, incorporar buenas prácticas a la gestión diaria es fundamental para trabajar de una manera más eficiente y mejorar tanto la productividad como la calidad de la leche. “Contar con recomendaciones claras, respaldadas por el conocimiento científico y adaptadas a la realidad de las ganaderías nos ayuda a tomar mejores decisiones y a seguir avanzando”, afirma.

Asimismo, el ganadero valora positivamente que la Cátedra acerque directamente al sector el conocimiento generado por la universidad y los equipos técnicos, dado que “la mejora continua exige formación, asesoramiento y herramientas concretas que podamos aplicar en nuestro día a día”.

La publicación parte de una idea central: la eficiencia productiva, la sostenibilidad, la calidad de la leche, la salud y el bienestar animal están estrechamente relacionados. Por ello, propone una aproximación global que ayude a interpretar mejor los datos de la explotación, anticipar riesgos, optimizar los recursos disponibles y establecer procesos de mejora continua.

El manual se integra así en la vocación de la Cátedra de acortar la distancia entre el conocimiento y su aplicación práctica. La iniciativa contempla actividades de formación, investigación, innovación, divulgación, emprendimiento y transferencia de conocimiento para contribuir al desarrollo de una ganadería más moderna, sostenible, eficiente y competitiva.

Más de 40 años avanzando junto al sector primario

La publicación de este manual se enmarca en el compromiso de Lactalis España con el sector primario, construido durante más de 40 años de relación y trabajo conjunto con las ganaderías.

En 2025, Lactalis España recogió 963 millones de litros de leche de vaca, oveja y cabra procedentes de 1.405 ganaderías, distribuidas en 396 municipios de 13 comunidades autónomas. Esta relación diaria permite a la compañía conocer la realidad de las explotaciones, acompañar su evolución y desarrollar nuevas líneas de trabajo a medida que cambian los retos del sector.

En materia de bienestar animal, en 2025 el 98,9% de la leche de vaca recogida por Lactalis España contó con certificación Welfair®, respaldada por AENOR.

La compañía trabaja igualmente en la descarbonización de la producción ganadera junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Estación Experimental del Zaidín. En el marco de esta colaboración se han analizado más de 1.000 explotaciones, se han identificado 27 posibles medidas de mejora y se trabaja con 16 granjas piloto, 13 de ellas situadas en Galicia.