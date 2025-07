Podempodar

Creado: Actualizado:

No n’hi ha. De podadors, esporgadors, vull dir. I en necessitem. Se n’ha de saber, de podar. Hamlet era podador. Podar és pur hamletisme: aquesta sí? o no? I així anar fent en el dubte existencial que és la rama. La vida és com un arbre. Tot ho duem dins: des de les arrels fins als fruits. Ens hi va el futur a cada podada. Per això molts joves, i no tan joves, i fins i tot animals i gent del sidral, veuen una oportunitat laboral en ser podadors.

Hi ha gent molt preparada, amb ganes, sense mida, qui-sap-lo, i som-hi, fot-li! Mireu aquests xiquets de Podemos. Fins i tot han posat el nom de la noble activitat agrícola de podar al seu partit... Sembla ser que polític, però podria ser de paddle. Hi ha planter i pilotes. Una xiqueta que apunta maneres és la podadora del regne de la poda del règim: Ione Belarra, precisament, secretaria general dels podadors aquests que juguen amb la raqueta, a golf, al poker, ensumar heli, o el que faci falta. Motoserra en mà la xiqueta ha dit que si es traspassessin les competències d’immigració a Catalunya, els Mossos d’Esquadra assumirien les funcions que ara tenia la policia espanyola: “Fer batudes racistes basades en perfil ètnic.” El meu gat i jo creiem que no se l’ha entès bé. I passada la cosa pel podador-translate vol dir que: que vol podar. Que vol venir a Lleida, a podar. Vaja, que va boja per agafar tisores, catana, espasa, baioneta, ganivet i podar entre presseguers, pomeres, perers i arbrers que donen sugus. Que diu que ve galopant, afuada, rabent, com una fletxa. L’esperem.

Ione entre fruiters. A Massalcoreig, Corbins, Aitona, la Granja d’Escarp, Torrelameu... Fot-li, xiqueta. Xac, xac. Aquesta rama, aquesta altra. Xac, xac. I deixa la de més enllà. Xaccc! Escapça per aquí. Zas! Gas! Urani! Envoltada. Acollida. Amb tots aquests podadors que van venir del Marroc, d’Algèria, del Senegal, de Gàmbia. Fa anys i panys. Que tenen fills. Ja a la universitat. Que parlen català. Insuportable. Inimaginable. Inaguantable. Inconstitucional. Immoral. Però podar sí que volen. Volen podar tot Catalunya. Siguin blancs, negres, grocs, daltònics o fosforescents. Es diu racisme. Racisme contra els catalans. La fruita catalana ho desperta tot.