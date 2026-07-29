Bona Festa Major
Bona nit, tristesa. L’orquestra de diumenge és el darrer badall de la Festa Major. Els que ballen no es mouen de la caixa. Els que seuen recorden a la distància. Tothom estima el cos encara calent.
S’apaguen els focus de nau sideral a punt d’enlairar-se. Els músics deixen de ser llanternes juganeres. Les persones espelmes que es bufen una a una. S’encén la nit amb un cop d’interruptor. Es posa el vestit negre de treballar. Al terra es recullen estrelles, somnis, il·lusions. L’escombra, les coses, les caixes… Les bosses de basura.
El moment més important, decisiu, especial, màgic, espiritual, moral d’una Festa Major és abans de començar i després a l’acabar. El que no es veu. El que no veu (i no vol veure) tothom. Aquelles formigues humanes que formiguegen. Porten als dits, a les mans, als peus, als genolls, a les boques, als llavis, al cap, al cor… Beure, barres, barrils, sortidors, vasos, glaçoneres, pinces, canvi, martells, claus angleses, tornavisos, cinta aïllant, cinta americana, retoladors, carpetes, llibretes, tickets, tovallons, carpes, banderetes, llumetes, taules, cadires… Ho pleguen tot. Com un cos en retirada, com es desa un record.
La Festa Major no és una festa: és una escola. Pares, joves, nens munten el primer dia i desmunten el darrer. És la biologia del naixement i de la mort. De la construcció i la destrucció. De la matemàtica existencial que dos més dos no fan quatre, però hem de mirar que facin els més a prop de quatre que sigui possible.
Si els nens veuen el que fan els pares el futur és possible. Si no es veu el que hi ha entre A i Z, entre l’arrel i la poma, entre el desig i la realitat mai res serà possible. La consciència d’un poble, d’un país és veure, adonar-se, saber, repetir que l’entremig només viu si hi ha un inici i un final. Sense llesques el pernil salat no té amb qui ballar. Sense tot no hi ha entrepà de festa. No hi ha nyam-nyam.
La mossada de veritat està a les garlandes, les banderetes, les llumetes… En aquests fils, enfilalls, rastells. En aquest cel de moments, instants. En aquest país d’hores i dies. Perquè sense reproducció, continuïtat, relleu no hi ha resurrecció. Bon dia, tristesa.