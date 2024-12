L’erradicació de la violència

Creado: Actualizado:

El 25 de novembre de cada any se celebra el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (DIEVCD), aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 54/134 el 17 de desembre de 1999. Aquesta celebració es commemora per denunciar la violència que s’exerceix sobre les dones i reclamar més polítiques a tots els governs del món per erradicar aquesta violència. En aquest sentit, s’intenta erradicar totes les formes de violència masclista i les violències sexuals que són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Les dones poden experimentar diversos tipus de violència que poden ser físiques, psicològiques, sexuals, econòmiques i socials. Aquestes formes de violència poden tenir greus conseqüències per a la salut física i mental de les dones, i és important reconèixer-les i buscar ajuda si és necessari. Per això, cal fer més campanyes pedagògiques per construir un nou sentit comú i una nova cultura del consentiment. Normalment, les activitats i esdeveniments que s’organitzen per a la conscienciació i l’eliminació de la violència de gènere no només proporcionen suport a les víctimes, sinó que també tenen com a objectiu educar la societat sobre la importància d’erradicar-la. Algunes d’aquestes formes comunes de celebració inclouen manifestacions i marxes, conferències i tallers, campanyes de sensibilització, il·luminació d’edificis, concentracions i minuts de silenci i programes especials en diferents mitjans de comunicació. Està clar que aquestes iniciatives i activitats ajuden a promoure la consciència social i a donar suport a les polítiques i accions que poden ajudar a eliminar tots tipus de violència contra les dones. Evidentment, aquesta celebració és un recordatori de la necessitat de treballar plegats i reflexionar sobre la importància d’erradicar la violència de gènere i donar suport a les víctimes. Així, les iniciatives per a la conscienciació i l’eliminació de la violència de gènere no només proporcionen suport a les víctimes, sinó que també fomenten una societat més unida i solidària. Quan les persones treballen juntes per una causa comuna, es crea un ambient de comprensió i respecte que beneficia a tothom i es crea una societat més justa i més segura per a totes i tots.