Una de les preguntes que em posa en més dificultats és parlar dels propòsits i això, o potser per això, que he escrit un llibre que en parla!En l’última certificació que m’he tret d’intel·ligència emocional, la Natalie, la professora, em va preguntar si treballava els propòsits de la gent dins de l’empresa. Déu me’n guard, li vaig etzibar! La feinada que hi ha en trobar el propi, com per anar indagant en els dels membres de l’organització. No, no el treballo de per si. Tinc el meu clar i l’aplico en el meu dia a dia. És un factor clau per a la resiliència.Si sortim dels individuals, no sé quants de vosaltres sabríeu respondre quin és el propòsit de la vostra empresa. Sovint en som desconeixedors i si el sabem, no té per què motivar-nos.Llavors, per què tanta història? Doncs perquè en un món disruptiu com el nostre, la jerarquia no funciona, el futur ens atropella i necessitem gasolina extra per superar els reptes constants. Perquè l’eficiència la deixem per als robots, no hi podem pas competir, ara bé, el talent és quelcom molt humà. Perquè les màquines no es gestionen, es programen, s’engeguen i no es queixen, però les persones sí, tu! I perquè aquest futur es construeix a partir d’un talent compromès. Compromès en què?Us explicaré la meva recepta quan les vostres empreses no tenen propòsits solemnes i súper engrescadors però que en canvi generen riquesa, llocs de treball i cobreixen necessitats: treballar els factors motivacionals. Fem una llista de tot allò que és important per a la motivació, com per exemple, la llibertat, l’autonomia, el poder, les relacions, etc., i treballem amb els equips com d’honorats estan aquests factors, de manera que, quan necessitem aquesta gasolina extra, pensem en tots aquells que es donen en el nostre lloc de treball i engeguem una discussió sana de què podem fer per donar més espai a aquells que es compleixin menys. Potser la teva empresa no serà la que farà del món un lloc més segur, més divertit o transformarà la forma en què les persones mengen, però és la que et permet ser lliure, ser acceptat o ser curiós.