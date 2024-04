Creado: Actualizado:

Van convidar-me a fer una xerrada. Content, però, tanmateix, la felicitat dels correus inicials va sucumbir aviat engolida per la bèstia immisericorde de l’administració. Em demanaven signar un full d’autorització de gravació d’imatges perquè l’acte es retransmetria en directe, a banda que presentés un pressupost (ells van dir-me quant cobraria) rubricat digitalment que vaig haver de reenviar perquè no l’havia adjuntat com a resposta al correu inicial en què em demanaven fer la xerrada, sinó que havia comès l’error de fer un correu nou i adjuntar-lo. Això va anar acompanyat del preceptiu ompliment del certificat de dades de tercers, perquè el número de compte que havia posat al pressupost no coincidia amb el que tenien registrat a la Generalitat (tenir dos números de compte és un mal vici).

La festa va continuar amb una notificació per email de la resolució d’adjudicació d’un contracte menor a través del portal e-Notum de l’Administració Oberta de Catalunya, que havia de signar i que ja duia la signatura d’una subdirectora general. A banda, van entrar-me dos SMS per avisar-me d’això del contracte i un correu electrònic en què hom aprofitava per donar-me instruccions sobre la factura electrònica que havia d’emetre i en què se’m recomanava que descarregués un generador de factures electròniques. Tot ho compensava una clàusula sobre la necessitat de l’ús del català a la documentació, en la prestació del servei i les relacions amb la Generalitat, cosa que em va fer sentir orgullós del meu país i la nostra administració pública.

Un cop feta la xerrada, m’enviaven un correu amb un manual de nou pàgines sobre com presentar la factura electrònica. No vaig obrir-lo, jo ben pinxo, perquè un ja té expertesa, però dies després d’haver-la presentat, se m’informava que havia estat rebutjada pel Servei de Gestió perquè no havia posat el número d’expedient a la casella que tocava. Puc imaginar la cara de satisfacció del funcionari que va clicar a “Rebutjar factura” en veure que el número d’expedient estava, cras error, a la casella de número de comanda. En resum, trenta-sis correus electrònics entre rebuts i enviats, dos documents amb dades, un contracte menor i dues factures electròniques. Ah, m’oblidava de dir-vos quins eren els meus honoraris per la xerrada: 150 euros.