Una nova mirada envers la salut mental
Delegada territorial del Govern a Lleida
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida acull avui una de les vuit jornades que el Govern de la Generalitat organitza arreu de Catalunya per obrir espais de diàleg i avançar cap a una atenció a la salut mental més propera i inclusiva.
La trobada, sota el lema “Salut mental comunitària a Lleida: de l’atenció a la recuperació”, té lloc en el marc del Pacte Nacional de Salut Mental, aprovat el desembre de 2024 amb la participació d’institucions, professionals, entitats i persones afectades.
No és casual que parlem d’un pacte nacional. La salut mental no és una qüestió que pugui resoldre un sol departament, ni tan sols una sola administració. Necessita compromisos compartits i continuïtat. Amb aquest Pacte, la Generalitat impulsa una mirada de país que va més enllà de l’atenció a la malaltia: posa l’accent en la prevenció, la recuperació, els drets i la participació de les persones en la comunitat. I jornades com la d’avui són una manera de portar aquest compromís al territori i escoltar qui el coneix de primera mà.
La salut mental té a veure amb com vivim. Influeix en les relacions familiars, la feina, les oportunitats educatives i la participació social. Hi intervenen factors biològics, però també l’habitatge, la situació econòmica, l’entorn i les xarxes de suport. Per això, una resposta adequada no es pot limitar a l’àmbit sanitari: cal connectar-lo amb els serveis socials, educatius, laborals i comunitaris.
Aquesta orientació ja té una expressió en la feina dels serveis públics. Els equips de salut s’han reforçat amb professionals de l’educació social, el treball social i la teràpia ocupacional, i es van habilitant programes a les escoles per a infants amb autisme. Són passos en la direcció correcta, però som conscients que encara queda feina per fer.
També ens cal continuar combatent els prejudicis. Un problema de salut mental no defineix ningú ni hauria de limitar les seves oportunitats. Parlar de drets vol dir escoltar les persones, respectar la seva autonomia i fer-les partícips de les decisions sobre la seva atenció i recuperació. La dignitat i la igualtat d’oportunitats no poden quedar en una declaració de principis.
A Lleida, aquesta mirada ha de tenir en compte una realitat ben coneguda: som un territori extens, amb municipis molt diversos i població dispersa. Les distàncies poden dificultar l’accés als recursos i als professionals especialitzats. Viure en un municipi petit no hauria de comportar més dificultats per rebre l’atenció necessària. Des del Govern treballem per adaptar els serveis a aquesta realitat, reforçar la proximitat i millorar la coordinació entre els diferents professionals i administracions. I en aquesta tasca, els ajuntaments, les entitats socials i les xarxes comunitàries tenen un paper imprescindible.
El valor del Pacte Nacional es mesurarà, sobretot, en la seva capacitat de traduir els acords en millores concretes per a les persones. Jornades com les d’avui són una oportunitat per compartir experiències, posar en valor la feina feta i continuar avançant, entre tots, cap a una atenció a la salut mental cada vegada més propera i adaptada a les necessitats de cada persona.