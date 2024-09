Bloqueo y continuación

Creado: Actualizado:

Escribo, excitado, a la espera de que se produzcan dos acontecimientos que se muestran singulares. El primero es ver debutar al Hiopos Lleida en la ACB y contra el Barça. Ya tiene fecha, el 6 de octubre. Ahí estaré. El otro es saber qué acontecimientos deparará el año judicial. Entre otros, estaré bien atento a aquellos gobernantes, políticos, e incluso contertulios que, sin tapujos, afirman que en España hay lawfare, o prestaré atención a aquellos (¿son los mismos?) que dogmatizan al respecto de la prevaricación que realiza un Juez instructor cuando investiga a determinadas personas vinculadas al poder, ya sea la mujer del presidente del Gobierno o, incluso, cuando abren diligencias en casos mediáticos como el caso Koldo o el del mediador Berni, mientras callan cuando se hace lo propio con ciudadanos de a pie, sin abrir boca cuando se abusa del instituto de la prisión provisional, de las medidas cautelares de tipo personal, del abuso de las causas secretas, etc.Puestas así las cosas y para no avivar mayor confusión al lector, varias son las reflexiones de fondo sobre ello. En primer lugar, y apostando a caballo ganador, Hiopos Lleida (ese es el nombre) es el reflejo de un proyecto de ciudad. Que se ha hecho grande cuando hace pocas temporadas se hizo muy pequeño. Efectivamente, se bajó de categoría por motivos deportivos y se consiguió la permanencia por motivos de despacho. Fue allí donde los dirigentes se dieron cuenta de que el proyecto jamás debe estar sobredimensionado, de que debía gastarse lo que se tenía, y crecer en la pista mientras se hacía lo propio en los despachos, en los medios y en las gradas. En segundo lugar, en España se crece con un aumento hiperbólico de los tributos, de la deuda pública y sin controlar el déficit, y lo que es peor, sin acertar en el gasto, y es que se coincide en que hay carencia de servicios de limpieza, seguridad, vivienda, educación, sanidad, Justicia, etc., aunque solo importe explicar cómo los casos indicados se deben ir cerrando (habrá otros: más madera) mientras se siguen deprimiendo los servicios públicos esenciales, infrasubvencionados y a los que se impide trabajar en la forma y manera acordada por todos. Por mi parte, sólo me queda solicitar el perdón del lector por si en estas líneas no he podido aclarar si en realidad nuestros gobernantes ejercen competencias o es que son unos incompetentes, pero les daré un consejo (sí, es diferente al asesoramiento; el primero es gratis, el otro, no). Pues eso, les aconsejo que se vayan acostumbrando a ser espectadores de lo que nos espera: excelentes partidos de baloncesto mientras, en política (también en la criminal), vienen curvas, trazadas en línea recta, porque se quiere ver quién conduce por el carril de enfrente, quién va en contra, cuando deberíamos ver quién va al lado (o delante), sea a la izquierda o a la derecha, y hacer el camino juntos, que aún queda.